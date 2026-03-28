Olli Pocher und Pietro haben zusammen 26 Kilo abgenommen

Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) haben gemeinsam ordentlich abgespeckt. Zusammen bringen es die beiden Podcast-Kumpels auf satte 26 Kilogramm weniger auf der Waage. Pietro hat neun Kilogramm verloren und zeigt sich zufrieden mit seinem Fortschritt, auch wenn er sein Ziel noch nicht erreicht hat. Oliver kann sogar stolze 17 Kilogramm weniger vorweisen und präsentierte sich bei einem RTL-Termin sichtlich fitter. Beide Männer sprachen jetzt offen über ihre Abnehmerfolge und verrieten, wie sie die Kilos zum Purzeln gebracht haben.

Pietro erklärte gegenüber RTL, dass er sich endlich besser fühle und die Gewichtsabnahme ihm ein ganz neues Lebensgefühl gebe. "Ich bereue es eigentlich, dass ich es nicht schon längst gemacht habe. Ich habe es alleine nie so geschafft", gestand der Sänger. Er setzt dabei auf eine Abnehmspritze als Unterstützung, über die sich Oliver gerne lustig macht – obwohl der Comedian selbst seit 2025 auf das Mittel zurückgreift. Pietro wog über 100 Kilogramm und räumte ein, dass man die Veränderung noch nicht so stark sehe, wenn er oberkörperfrei sei. Oliver nutzt die Abnehmspritze wöchentlich unter ärztlicher Aufsicht und hat sein Gewicht von fast 90 Kilogramm auf rund 73 Kilogramm reduziert. Zusätzlich stellte er seine Ernährung um und trank weniger Energydrinks.

Über ihre Abnehmerfolge sprechen Pietro und Oliver auch in ihrem neuen gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys", der ab dem 3. April exklusiv im Pocher.Club des Comedians abrufbar ist. Bei der ersten Live-Aufnahme vor Publikum präsentierten die beiden den neuen Podcast-Namen und plauderten über ihre Erfolge. Trotz aller Diätdisziplin können die beiden Freunde auf gutes Essen aber nicht verzichten. Auf die Frage, was ihnen gegen Shitstorms helfe, antwortete Pietro ohne zu zögern: "Essen!" Die beiden sind seit Jahren dicke Kumpels und haben bereits zusammen unter einem Dach gewohnt – jetzt verbindet sie neben ihrer Freundschaft auch der gemeinsame Kampf gegen die Kilos.

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Collage: IMAGO / Gartner, Imago Collage: Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Februar 2026

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln