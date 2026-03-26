Wegen Pietro? Laura Maria Rypa teilt emotionales Statement

Laura Maria Rypa (30) sorgt mit einem emotionalen Statement auf Instagram für Aufsehen. Erst kürzlich verbrachte die Influencerin gemeinsam mit ihrem Ex Pietro Lombardi (33) und dem gemeinsamen Sohn Leano einen Traumurlaub auf Mauritius, bei dem das Ex-Paar wie ein harmonisches Team wirkte. Doch zurück in der Heimat veröffentlichte die 30-Jährige nun auf der Plattform ein kryptisches Tränen-Statement, in dem sie von ihrem schweren emotionalen Weg spricht. "Ich gehe gerade meinen eigenen Weg. Einen Weg zurück zu mir selbst… und auch zurück zu Gott. Ich habe viel erlebt. Ich habe Fehler gemacht, bin gefallen, habe gelernt", schreibt die Zweifachmama in ihrer Instagram-Story.

Besonders getroffen hätten Laura jedoch nicht ihre eigenen Fehler, sondern die Verletzungen durch Menschen, die ihr nahestehen. "Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte. Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte", erklärt sie weiter. Konkrete Namen nennt die Influencerin in ihrem Statement nicht. Auffällig ist jedoch, dass sich Pietro und Laura nach dem gemeinsamen Mauritius-Urlaub auf Instagram nicht mehr folgen. "Manche Wahrheiten habe ich erst erfahren, als es schon zu spät war", schreibt Laura und betont: "Ich arbeite jeden Tag daran, zu heilen."

Trotz der schweren Zeit gibt Laura nicht auf und entscheidet sich bewusst für einen positiven Weg. "Ich entscheide mich für die Heilung. Für meinen Frieden. Für meine Kinder. Für meinen Glauben. Und vor allem – für mich selbst", macht sie in ihrem Statement deutlich. Pietro und Laura sind Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Der ältere Sohn Leano begleitete das Ex-Paar auf die Reise nach Mauritius, die sie sogar um einige Tage verlängert hatten. Mit ihren kryptischen Zeilen, in denen sie von unerwarteten Verletzungen und schwer zu fassenden Wahrheiten spricht, befeuert der Social-Media-Star nun neue Spekulationen um das Verhältnis zwischen ihr und Pietro.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Dezember 2025