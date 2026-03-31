Pietro Lombardi packt aus: Ist er mal fremdgegangen?

Pietro Lombardi (33) hat sich auf Instagram den Fragen seiner Fans gestellt und dabei ein durchaus pikantes Thema angesprochen. Der Sänger, der durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, bekam in einer Q&A-Runde die direkte Frage gestellt, ob er schon einmal in einer Beziehung fremdgegangen sei. Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Niemals. Unmöglich. Ich bin noch nie in meinem Leben fremdgegangen", stellte Pietro klar. Damit räumte der dreifache Vater mit möglichen Gerüchten auf und gab seinen Followern einen ehrlichen Einblick in sein Liebesleben.

Allerdings gab der 33-Jährige zu, dass er in der Vergangenheit durchaus schon mal das Gegenteil behauptet habe – wenn auch nicht der Wahrheit entsprechend. In Männerrunden habe er damit geprahlt, um cooler dazustehen, wie Pietro weiter erklärte. "Oder um jemanden zu verletzen, habe ich das bestimmt schon hunderttausendmal gesagt. Aber wirklich fremdgegangen. Unmöglich. Das würde ich einem Menschen niemals antun", betonte der Musiker.

Offene Gespräche mit seiner Community gehören bei Pietro längst zum Alltag. Der Sänger teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in seinen Familienalltag, zeigt sich mit seinen Kindern oder kürzlich im Urlaub mit seiner Ex, Influencerin Laura Maria Rypa (30), und nimmt seine Fans mit hinter die Kulissen seines Lebens. In Instagram-Fragerunden spricht er dabei nicht nur über Musik und Karriere, sondern auch über Liebe, Beziehungen und vergangene Fehler. Pietros Follower schätzen ihn für eben diese Offenheit. Der Sänger zeigt sich stets nahbar, nimmt kein Blatt vor den Mund und stellt sich sämtlichen Fragen – auch, wenn die Antworten manchmal sehr persönlich sind.

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger (Bild möglicherweise mit künstlicher Intelligenz bearbeitet)

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022