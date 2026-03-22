Pietro Lombardi gibt Einblicke in Beziehung seiner drei Kids

Pietro Lombardi (33) gewährt seinen Fans auf Instagram einen emotionalen Einblick in sein Familienleben und spricht über die besondere Beziehung seiner drei Söhne zueinander. Der Sänger ist seit 2015 Vater seines ältesten Sohnes aus seiner Ehe mit Sarah Engels (33) und bekam 2023 und 2024 zwei weitere Jungs mit Laura Maria Rypa (30). In einer Instagram-Story erzählt Pietro jetzt, wie sehr er die gemeinsame Zeit mit seinen drei Kindern schätzt und wie sehr er sich freut, wenn alle zusammen sind. "Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn alle drei zusammen sind", schreibt der Musiker auf der Plattform.

Der 33-Jährige offenbart auch, dass es aufgrund unterschiedlicher Besuchszeiten nicht immer einfach sei, alle drei Kinder gleichzeitig um sich zu haben: "Weil sich die Tage manchmal überschneiden und ich meinen Großen an anderen Tagen habe als die Kleinen, sehen sie sich nicht immer. Aber wir kriegen es trotzdem ganz gut hin, dass sie sich regelmäßig sehen." Trotz dieser organisatorischen Herausforderungen betont er, dass die Verbindung zwischen den Brüdern besonders stark sei. "Man merkt einfach: Sie tragen das gleiche Blut in sich. Egal, wie oft sie sich sehen oder auch nicht sehen. Wenn sie zusammen sind, sind sie wie eine Einheit", schwärmt Pietro.

Als Vater legt Pietro großen Wert darauf, für seine Kinder präsent zu sein, auch wenn er sie nicht jeden Tag sehen kann. "Das ist Liebe. Und genau diese Tage genieße ich als Papa nochmal viel, viel mehr, wenn meine drei Jungs zusammen sind. Mein ganzer Stolz, man kann mir alles im Leben nehmen, ihr bleibt für immer, und das zählt", schreibt der ehemalige DSDS-Gewinner in seiner Story. Mit diesen Worten macht Pietro deutlich, dass seine Söhne das Wichtigste in seinem Leben sind und er die gemeinsame Zeit besonders intensiv genießt.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi zeigt auf Instagram ein gemeinsames Bild mit seinen Söhnen