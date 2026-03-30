Das macht Pietro und Olli Pochers Freundschaft so besonders

Echte Freundschaften sind im Showbusiness selten – Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) scheinen eine davon zu haben. Die beiden Männer könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein: Pietro ist als Sänger bekannt geworden, Oliver Pocher als Comedian und Entertainer. Trotzdem verbindet sie seit Jahren eine Freundschaft, die über das übliche Promi-Netzwerken hinausgeht. Gelebt wird diese Verbindung mittlerweile buchstäblich unter einem Dach: Pietro bewohnt eine eigene Etage in Olivers Villa in Köln. Auch inhaltlich arbeiten sie regelmäßig zusammen: Zuletzt nahmen sie ihren Podcast "Die Patchwork Boys" erstmals vor Live-Publikum auf. Ab dem 3. April ist er exklusiv in der App Pocher.Club abrufbar. "Unsere Freundschaft ist ehrlich. Ich glaube, Olli und ich sind wirklich Freunde. Ich glaube, in diesem Business wird viel gefakt. [...] Wir supporten uns in jeder Lage im Leben", so Pietro bei RTL.

Als im Juli 2021 eine Flutkatastrophe Teile Deutschlands heimsuchte, ließ Pietro den Comedian und seine damalige Familie kurzerhand bei sich einziehen – ein Zeichen echter Solidarität. Auch nach der Scheidung von Oliver und Amira Aly (33) stand Pietro seinem Freund zur Seite. In einer Instagram-Fragerunde erklärte Pietro, dass er kurz vor dem Statement noch bei Oliver gewesen sei und sie sich einfach Zeit füreinander genommen hätten – zum Reden, Erinnern, Zusammensein. Auf die Frage, ob die Freundschaft trotz aller Turbulenzen halte, antwortete er klar: "Wahre Freundschaft endet nicht. Für mich heißt ein Freund zu sein, in guten und schlechten Zeiten da zu sein, und das bin ich, und Oli ist das genauso." Dabei betonte Pietro auch, dass Oliver ihm im Laufe seiner Karriere bei wichtigen Entscheidungen immer mit Rat zur Seite gestanden habe – die Unterstützung geht also in beide Richtungen.

Auch über ihren aktuellen Beziehungsstatus sprachen die beiden offen. Während Pietro deutlich klarstellte, dass er derzeit Single ist und in keiner Beziehung steckt, hielt sich Oliver etwas bedeckter. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortete der Moderator lediglich: "Mein Beziehungsstatus ist gut." Damit lässt er bewusst Raum für Spekulationen, wie er trocken bestätigte. Trotz des gemeinsamen Wohnens sehen sich die beiden Freunde privat eher selten, da sie meist unterwegs sind oder das Haus schlicht groß genug ist, um sich aus dem Weg zu gehen. Deshalb bekommen sie kaum mit, wer gerade Besuch von einem "Häschen" hat, wie es Oliver im Podcast ausdrückte.

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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ActionPress/Coldrey, James Massimo Sinato, Pietro Lombardi und Oliver Pocher