Deshalb sind sich Pietro Lombardi und Laura Maria entfolgt

Pietro Lombardi (33) hat sich zur aktuellen Situation mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) geäußert. Bei der Premiere seines Live-Podcasts "Die Patchworkboys" mit Oliver Pocher (48) sprach der Sänger gegenüber RTL.de über die Gründe für das erneute Entfolgen auf Instagram. Dabei machte er deutlich, dass hinter der Aktion vor allem eines stecke: Gefühle. "Es ist ein Mix aus Emotionen, und was weiß ich, wie das passiert. Das ist das Leben. Ob es cool ist, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich stolz herumlaufe und sage: Hey, es ist einfach, wie es ist. Manchmal hat man die Emotionen nicht immer im Griff", erklärte Pietro. Erst kurz zuvor hatten die beiden noch gemeinsam einen Familienurlaub auf Mauritius verbracht, bei dem Pietro sogar Aufnahmen von Laura für ihre Instagram-Seite gemacht hatte.

Dass solche Instagram-Aktionen nicht unbedingt förderlich sind, scheint auch dem Musiker bewusst zu sein. "Das Entfolgen ist ja keine Kunst. Das passiert ziemlich schnell. Es sind Emotionen, da kann man nichts machen. So ist das Leben, voller Emotionen", sagte er weiter. Pietro räumte ein, dass man solche Entscheidungen oft schon nach kurzer Zeit bereue. "Erklären kann man das gar nicht. Es ist eine Situation, bei der man meistens nach den ersten zehn Minuten denkt: Wie sinnlos war das jetzt? Aber es ist dann passiert. Du kannst es nicht ändern", so der DSDS-Star. Gleichzeitig betonte er aber auch, was ihm wirklich wichtig sei: "Ich glaube, das Wichtigste in erster Linie ist nicht mal Mann und Frau, sondern erst mal das Kind. Das Kind muss das Gefühl haben: Okay, Papa gibt's, Mama gibt's und dass da kein Krieg untereinander herrscht."

Pietro und Laura sind Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen. Trotz ihrer Trennung wünscht sich der Sänger vor allem eines für seine Familie: "Für meine Familie wünsche ich mir einfach nur, dass alle glücklich sind und gesund. Das, was wir uns alle wünschen. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Wir haben wunderschöne Kinder, die glücklich aufwachsen. Und das ist alles, was ich als Vater will. Und glaube ich, die Mamas genauso", erklärte Pietro. Auch Laura hatte sich nach dem gemeinsamen Urlaub zu Wort gemeldet und in ihrer Instagram-Story von ihrem persönlichen Heilungsprozess berichtet. Die Influencerin schrieb über Verletzungen von Menschen, die ihr am nächsten standen, und dass sie gerade ihren eigenen Weg gehe.

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IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025