Horror-Comeback: "Scream 7" bricht zum Auftakt Rekorde

Die Horror-Fortsetzung "Scream 7" feiert zum Kinostart einen triumphalen Erfolg und stellt gleich mehrere Bestmarken auf. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Filmreihe spielte der Film laut dem Magazin Deadline allein in den USA satte 54,7 Millionen Euro ein, weltweit kommt die Fortsetzung auf beeindruckende 83 Millionen Euro. Damit ist "Scream 7" nicht nur der erfolgreichste Start eines Horrorfilms aus dem Hause Paramount, sondern auch der beste Februar-Start eines Horrorfilms überhaupt sowie der beste Start innerhalb des gesamten Franchises. Auch aus Deutschland flossen 2 Millionen Euro ins internationale Ergebnis ein. Dass das Publikum trotz der turbulenten Entwicklungen im Vorfeld so zahlreich ins Kino strömte, überrascht angesichts der Proteste vor dem Studiogelände von Paramount Pictures in Los Angeles, bei denen Teilnehmende zum Boykott des Films aufgerufen hatten.

Die Boykottaufrufe richteten sich gegen die Entlassung von Melissa Barrera (35), die vor Drehbeginn gefeuert worden war. Die Protestierenden wollten damit ihre Sympathien gegenüber der Schauspielerin zum Ausdruck bringen. Auch Regisseur Christopher B. Landon, der zunächst für das Projekt vorgesehen war, verließ die Produktion. Shaun Barber, Head of Domestic Theatrical Distribution bei Paramount, zeigte sich dennoch begeistert über den Erfolg: "Den Rekord für den besten Start der Filmreihe mit dem siebten Teil zu brechen, spricht für die anhaltende Begeisterung für Ghostface als ikonischen Fiesling sowie für die außergewöhnliche Besetzung und die Filmschaffenden, die alles zum Leben erweckt haben", erklärte er gegenüber Deadline.

Mit "Scream 7" kehrt Neve Campbell (52) als Sidney Prescott wieder in den Mittelpunkt der Geschichte zurück, nachdem sie in "Scream" nur eine kleine Rolle hatte und in "Scream 6" gar nicht auftauchte. Zudem führte mit Kevin Williamson (60) erstmals der Schöpfer der Filmreihe selbst Regie bei einem "Scream"-Film. Auf Rotten Tomatoes vergaben Zuschauer 78 Prozent positive Bewertungen, während "Scream 6" dort bei 90 Prozent steht. Das Publikum bestand in den USA zu 77 Prozent aus 18- bis 44-Jährigen.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Szene aus "Scream"

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Barrera im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Imago Neve Campbell bei der Weltpremiere von "Scream 7" im Paramount Theatre in Los Angeles