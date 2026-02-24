Neve Campbell offenbart Treffen mit Prinz Harry vor Meghan

Neve Campbell (52) hat in der "Jonathan Ross Show" über eine besondere Begegnung mit Prinz Harry (41) gesprochen, die lange vor dessen Ehe mit Herzogin Meghan (44) stattfand. Die Schauspielerin, die durch die Scream-Filmreihe berühmt wurde, traf den Herzog von Sussex auf der Party eines gemeinsamen Freundes. Es sei kein Date gewesen, stellte Neve gleich zu Beginn klar. "Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem Freund und jemand sagte: 'Da ist Harry!' und ich fragte: 'Harry, wer?' 'Prinz Harry.'" Kurz darauf kamen die beiden ins Gespräch und verbrachten einen unterhaltsamen Abend miteinander, wie die Schauspielerin nun verriet.

Weitere Details plauderte Neve in der Show ebenfalls aus. Harry habe ihr erzählt, "er hatte als Kind ein Poster von mir an der Wand", worauf sie nur gedacht habe: "Das ist ein bisschen unangenehm." Ob das vielleicht nur ein Spruch war, konnte sie nicht sagen: "Ich weiß nicht, ob das eine Masche war. Es könnte eine Masche gewesen sein." Sie fasste den Abend so zusammen: "Wir haben getanzt. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir haben aber keine Nummern ausgetauscht oder so." Über den Royal verlor sie dennoch warme Worte und nannte Harry "wirklich liebenswert". Zudem berichtete Neve, dass Harry irgendwann angefangen habe, über seine Großmutter zu sprechen. "Er fing an, über seine Großmutter zu reden. Er ließ ständig den Namen seiner Oma fallen. Das war ein kleiner Stimmungskiller", erklärte sie schmunzelnd.

Inzwischen haben sowohl Harry als auch Neve längst ihr privates Glück gefunden. Harry ist seit 2018 mit Herzogin Meghan verheiratet. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im kalifornischen Montecito, nachdem sie sich aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie zurückgezogen haben. Neve wiederum ist seit 2011 mit dem Schauspieler JJ Feild (47) liiert, mit dem sie die Söhne Caspian und Raynor großzieht. Auch beruflich läuft es für die Kanadierin rund. Sie kehrte kürzlich zu ihrer Kultrolle zurück und stand erneut als Sydney Prescott für "Scream 7" vor der Kamera. Der neue Teil der Kult-Horrorreihe kommt am 26.02. in die Kinos – und Neve hofft bereits, dass die Fans auch Lust auf einen möglichen achten Teil haben werden. "Mal sehen, wie es dem Publikum gefällt", sagte sie und ergänzte: "Das wäre großartig. Es würde Spaß machen."

Getty Images Neve Campbell im September 2018

Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026

Neve Campbell und Rose McGowan im Film "Scream"