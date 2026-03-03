Rapper Ghetts droht Gefängnis nach tödlicher Fahrerflucht

Der preisgekrönte Rapper Ghetts muss sich derzeit in London vor Gericht verantworten – ihm droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Der 41-Jährige, mit bürgerlichem Namen Clarke-Samuel, hat sich schuldig bekannt, einen jungen Mann durch gefährliches Fahren getötet zu haben. Das Opfer, Herr Tamang, wurde am 18. Oktober 2025 gegen 23.33 Uhr auf der Redbridge Lane in Ilford im Nordosten Londons von dem Rapper angefahren, als er gerade die Straße überquerte. Zwei Tage später erlag Tamang seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Metropolitan Police mitteilte. Das Urteil soll nun am Dienstag von Richter Mark Lucraft am Old Bailey verkündet werden.

Nach dem Zusammenstoß soll Ghetts seine Fahrt fortgesetzt haben und auf dem Weg zu seinem Zuhause in der King's Avenue in Woodford im Osten Londons weiterhin gefährlich gefahren sein, konkret in der Worcester Crescent in Redbridge. Darüber hinaus hat der Musiker auch gestanden, am selben Tag gefährlich in der Tavistock Place sowie auf weiteren Straßen in den Londoner Bezirken Camden, Islington und Hackney gefahren zu sein. Der Richter hatte Clarke-Samuel bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass er mit einer Haftstrafe rechnen müsse. Der Rapper befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und sein Führerschein wurde ihm mit sofortiger Wirkung entzogen.

Ghetts ist ein angesehener Rapper und Songwriter, der bereits mit Künstlern wie Skepta (43), Stormzy (32) und Ed Sheeran (35) zusammengearbeitet hat und mehrfach beim Glastonbury Festival auftrat, zuletzt im Jahr 2024. Bei den Mobo Awards 2021 wurde er als bester männlicher Künstler ausgezeichnet und erhielt 2024 den Mobo Pioneer Award. Außerdem spielte er in der Netflix-Serie "Supacell" die Rolle eines Gangführers namens Krazy – in der Science-Fiction-Serie geht es um fünf schwarze Süd-Londoner, die unerwartet Superkräfte entwickeln. Das Unfallopfer Herr Tamang war ein Einzelkind, dessen Eltern ihn nach Großbritannien geschickt hatten, damit er dort eine Ausbildung erhalten konnte.

Getty Images Ghetts bei der Amiri Menswear Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week

Getty Images Ghetts tritt bei der Labrum London Präsentation während der London Fashion Week Februar 2025 auf

Getty Images Ghetts bei den MOBO Awards 2025 in der Utilita Arena in Newcastle upon Tyne

