Shia LaBeouf sicher: Er hat in Ehe mit Mia Goth "versagt"

Shia LaBeouf (39) und Mia Goth (32) galten lange als eines der ungewöhnlichsten Paare Hollywoods. Seit ihrer Begegnung am Filmset von "Nymphomaniac" im Jahr 2012 verband die beiden eine Beziehung, die immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt war. 2016 heirateten sie in Las Vegas, und 2022 wurden sie gemeinsam Eltern einer Tochter namens Isabel. Nun ist offenbar endgültig Schluss: Wie zuletzt mehrere Medien übereinstimmend berichteten, trennten sich die beiden bereits im vergangenen Jahr – zunächst still und ohne öffentliches Statement. Jetzt hat sich Shia erstmals persönlich zu den Hintergründen geäußert. Im Podcast Channel 5 with Andrew Callaghan vom 28. Februar sprach er ungewohnt offen über das Scheitern seiner Ehe – und übernahm dabei klar die Verantwortung: "Ich habe in meiner Ehe versagt, und deshalb musste ich das eingestehen."

Sein erhoffter Neubeginn in New Orleans endete abrupt: In der Nacht vom 17. Februar geriet der Schauspieler während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei bestätigte, dass Shia kurz nach Mitternacht in Gewahrsam genommen wurde, nachdem zwei Personen attackiert worden sein sollen. Laut Polizeibericht schlug er zunächst auf eine Person ein, wurde von Umstehenden zurückgehalten – und griff dann erneut an. Dabei war er nach eigener Aussage betrunken. Shia räumte ein, seine Nüchternheit neun Monate zuvor aufgegeben zu haben, nachdem er zuvor mehrere Jahre lang abstinent gelebt hatte. Seine längste Phase der Nüchternheit beschrieb er mit "wahrscheinlich zwei Jahren". Über diese Zeit sagte er: "Ich war wohl ein Jahr nüchtern vor der Geburt meiner Tochter und noch ein Jahr danach – und dann wurde das Leben eben zum Leben." Der Vorfall reiht sich in ein Muster ein, das Vertraute aus Mias Umfeld gegenüber TMZ offen ansprachen: Shias Alkoholkonsum sei das eigentliche Kernproblem gewesen – jeder Schritt nach vorne sei mit "zehn Schritten zurück" geendet.

Während beide Elternteile in der Öffentlichkeit wenig über ihre Beziehung preisgaben, sprachen sie umso wärmer über ihre Rolle als Eltern. Mia äußerte sich in einem Elle-Interview im Oktober 2025 zu den Eindrücken der Mutterschaft mit bemerkenswert poetischen Worten: "Es ist eine wirklich psychedelische Erfahrung, ein Kind zu haben. Du erziehst sie, aber du erziehst auch die Version von dir selbst, die in diesem Alter existiert hat." Shia selbst bezeichnete Isabel in früheren Aussagen als "den dynamischsten Funken des Lebens". Trotz der Trennung halte er weiterhin regelmäßig Kontakt zu seiner Tochter, so ein Insider gegenüber People. Wie es für beide als Elternteil und als getrennte Personen weitergeht, bleibt abzuwarten – doch zumindest für Isabel scheinen beide Eltern bereit, über ihre eigenen Konflikte hinwegzusehen.

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London

Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf, 2014