Im Skandal: Prinz Edward und Sophie kämpfen für Monarchie

Prinz Edward (61) und Sophie Wessex (61) lassen sich von dem Skandal um die Verhaftung von Andrew Mountbatten Windsor (66) nicht aus der Ruhe bringen und setzen ihre royalen Verpflichtungen unbeirrt fort. Die Duchess of Edinburgh besuchte in den vergangenen Tagen Afrika, während sie und ihr Mann weiterhin als verlässliche Stützen der Monarchie gelten. Royal-Expertin Jennie Bond erklärte gegenüber dem Mirror, dass das Paar angesichts der schrumpfenden Zahl arbeitender Royals "wertvoll" sei: "Mit dem Rückgang der aktiven Royals sind Edward und Sophie für die Unterstützung der Monarchie immer wichtiger geworden." Die ehemalige BBC-Königshauskorrespondentin resümierte: "Und ich bin sicher, dass sie auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, wenn William König wird."

Die Verhaftung des ehemaligen Duke of York im vergangenen Monat wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt hatte das Königshaus in Aufruhr versetzt, doch Edward und Sophie bleiben ihrer Rolle treu. Für Edward dürfte die Situation besonders schwierig sein, wie Jennie betonte. Als die beiden jüngsten Söhne der verstorbenen Queen (†96) hätten Edward und Andrew vermutlich die engste Bindung, weshalb es für Edward zweifellos hart gewesen sein müsse, die Schande seines Bruders mitzuerleben. Doch seine erste und übergeordnete Loyalität gelte seiner Ehefrau, die sich unermüdlich für Frauen einsetzt, die sexuell missbraucht wurden, besonders in Kriegsgebieten. "Wie völlig deprimierend muss es für Sophie sein, von der langjährigen und engen Freundschaft zwischen ihrem Schwager und einem verurteilten Pädophilen zu erfahren", konstatierte die Expertin.

Denn Andrew sieht sich mit den Vorwürfen konfrontiert, während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben zu haben. In der vergangenen Woche reiste Sophie nach Somalia und Kenia, wo sie sich zum Internationalen Frauentag mit Überlebenden sexueller Gewalt in Konfliktgebieten traf. Edward hatte bereits im vergangenen Monat bei einem Termin in Dubai betont, wie wichtig es sei, an die Opfer zu denken. Vor zwei Jahren, an seinem Geburtstag nach dem Tod seiner Mutter, erhielt er den ehemaligen Titel seines verstorbenen Vaters als Duke of Edinburgh. Sophie und Edward sind seit mehr als 25 Jahren verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder, Lady Louise Windsor (22) und James, Earl of Wessex. Zu Edwards 60. Geburtstag wurde Sophie emotional und bezeichnete ihren Mann als "den besten aller Väter, den liebevollsten Ehemann und immer noch meinen besten Freund".

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Prinz Edward und Herzogin Sophie lächeln, Andrew Mountbatten Windsor schaut ernst.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress, Getty Images Jeffrey Epstein und Andrew Mountbatten Windsor, Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Wessex und Prinz Edward, 2024