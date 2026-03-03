Anne Wünsche sprachlos: Möbel sind auf dem Weg nach Mallorca

Anne Wünsche (34) macht ihren Traum vom Leben auf Mallorca wahr – und teilt den emotionalen Moment mit ihren Fans. In ihrer Instagram-Story zeigt die Influencerin jetzt die Umzugskisten, die sich auf den Weg zur spanischen Insel befinden. "Ich kann euch nicht erklären, wie sich das gerade ... es ist ja kein Umzug, wo du einfach in die nächste Hauptstadt ziehst, sondern es ist einfach: Die ganzen Sachen fahren jetzt nach Mallorca", erklärte sie sichtlich überwältigt. Die Social-Media-Bekanntheit berichtet weiter, dass sie schon morgen hinterherfliegen wird, um ihre Sachen persönlich in Empfang zu nehmen.

Der Umzug markiert einen bedeutenden Schritt für Anne und ihre Familie. Anders als bei einem gewöhnlichen Wohnortwechsel innerhalb Deutschlands bedeutet der Umzug auf die Baleareninsel eine komplette Verlagerung ihres Lebensmittelpunkts – auch wenn die Influencerin bereits angekündigt hatte, ihre Bleibe in Berlin als Zweitwohnung halten zu wollen. "Das ist crazy. Das ist einfach... mein Traum wird wahr", schwärmte die Dreifach-Mama in ihrer Story. Die gesamte Organisation und Logistik, ihre Möbel und persönlichen Gegenstände per Transport nach Mallorca zu bringen, markieren nun den Start für ihr neues Kapitel.

Schon Anfang Februar hatte Anne ihrer Community auf Instagram ihre neue Villa auf Mallorca präsentiert und dabei verraten, dass das Haus ursprünglich als Unterkunft für OnlyFans-Models dienen sollte, die dort gemeinsam arbeiten und leben wollten. Doch diese Pläne wurden kurzerhand verworfen. Stattdessen entschied sich die 34-Jährige, die Villa als neues Familienzuhause zu nutzen. Ihre Follower zeigten sich begeistert, gratulierten zahlreich zum Neuanfang und äußerten Verständnis für die Entscheidung.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Umzugstag, März 2026

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Hab und Gut im Umzugswagen, März 2026

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025