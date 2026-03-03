Kristen Stewart rockt den Red Carpet mit Baseballkappe

Kristen Stewart (35) pfeift auf starre Dresscodes: Bei den Kodak Film Awards in Los Angeles bewies die Schauspielerin am Montagabend einmal mehr, dass sie ihren ganz eigenen Stilregeln folgt. Die Schauspielerin erschien zwar in einem eleganten schwarzen Kleid, kombinierte dazu aber eine lässige Baseball-Kappe. Ein echter Stilbruch, der zeigt: Kristen bleibt sich treu und setzt lieber auf Coolness statt auf Glamour.

Der Anlass für ihren Auftritt war ein ganz besonderer Meilenstein in ihrer Karriere. Die 35-Jährige wurde bei dem Event mit dem Debut Feature Award ausgezeichnet. Damit wurde sie für ihre Arbeit an dem Film "The Chronology of Water" geehrt, der ihr offizielles Debüt als Regisseurin markiert. Der Preis würdigt laut IndieWire Filmemacher, die mit ihrem ersten Werk eine besonders "unverwechselbare Stimme und Vision" unter Beweis stellen.

In den vergangenen Jahren hat sich Kristen nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als offen auftretende Persönlichkeit in der Öffentlichkeit etabliert. In der US-Show Saturday Night Live sprach sie offen über ihr Coming-out und erklärte laut dem Format, wie wichtig es ihr sei, sich nicht zu verstecken. Seitdem zeigt sich die Regisseurin immer wieder in Looks, die gängige Vorstellungen von Red-Carpet-Glamour aufbrechen – von Anzügen über edgy Minidresses bis hin zur Kappe zum Abendkleid. Mit ihrem jüngsten Auftritt bei den Kodak Film Awards unterstreicht sie einmal mehr, wie selbstverständlich sie ihren eigenen Stil und Weg geht – vor und hinter der Kamera.

Getty Images Kristen Stewart bei den Kodak Film Awards 2026

Getty Images Kristen Stewart bei den Kodak Film Awards in Los Angeles

Getty Images Kristen Stewart spricht bei den Kodak Film Awards in Los Angeles