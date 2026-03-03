Katie Price und Gatte Lee planen wohl Pärchen-Beauty-OP

Katie Price (47) und ihr Ehemann Lee Andrews könnten sich schon bald gemeinsam unters Messer legen. Vergangene Woche wurden die beiden in der Mistraesthetics-Klinik in Dubai gesichtet, wo die Reality-TV-Bekanntheit offenbar bereits einige Behandlungen durchführen ließ. Der Ästhetik-Experte Max McNeil postete auf Social Media ein Foto mit Katie und schrieb: "Danke, dass du mir vertraut hast, deine Behandlungen durchzuführen, und ich freue mich darauf, euch beide bald wiederzusehen." Eine Quelle verriet nun laut Mirror, dass Lee, der nicht gerne älter aussieht, als er ist, über eine ganze Reihe von Eingriffen nachdenkt – darunter eine Haartransplantation, ein mögliches Facelift, ein Halslift und eventuell auch eine Augenbehandlung.

Katie, die für ihre Liebe zu Schönheits-OPs bekannt ist, unterstützt ihren vierten Ehemann bei seinen Plänen voll und ganz. "Sie findet, er sieht großartig aus und denkt nicht, dass er es braucht, aber sie möchte, dass er tut, was immer er tun will", erzählt die Quelle. Die Mutter von fünf Kindern sei zudem sehr dafür, künftige Eingriffe zusammen mit ihrem Mann durchführen zu lassen. "Katie möchte, dass er eine OP hat, weil es das, was sie selbst hat machen lassen, irgendwie normalisiert", heißt es weiter. Wenn ihr Partner es mit ihr zusammen mache, gebe es weniger kritische Blicke oder Sorgen darüber, was sie tue. Lee selbst bestätigte kürzlich, dass er sich bereits die Ohren anlegen ließ und sich vor der Ankunft der 47-Jährigen in Dubai etwas Botox spritzen ließ.

Lee wäre nicht der erste Partner von Katie, der sich kosmetischen Eingriffen unterzieht. Ihr Ex-Verlobter Carl Woods (37) war bekannt dafür, ein Fan von Beauty-Behandlungen zu sein, und im vergangenen Jahr ließ sich ihr damaliger Freund JJ Slater in der Türkei neue Veneers einsetzen und eine PRP-Behandlung an der Kopfhaut durchführen. Auch ihr erster Ehemann Peter Andre (53) gab zu, sich "Baby Botox" spritzen zu lassen. Die Quelle erklärt, dass es Katie wichtig sei, dass ihr Mann das richtige Image ausstrahlt: "Sie mag schöne Zähne und möchte einen perfekt aussehenden Mann. Sie strebt nach Perfektion und möchte, dass sie als Paar wie ein gefiltertes Instagram-Bild aussehen." Katie, die Lee im Januar nur wenige Tage nach ihrem ersten Treffen geheiratet hat, finde ihren Ehemann sehr sexy, aber denke, dass die Haartransplantation ihn deutlich jünger aussehen lassen würde.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

Getty Images Carl Woods und Katie Price im November 2023