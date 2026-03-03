Mit Kilt und Robe: "Outlander"-Finale feiert Premiere in NYC

Sam Heughan (45) und Caitriona Balfe (46) haben am Montagabend die Premiere der achten und finalen Staffel von Outlander in New York City gefeiert. Die beiden Hauptdarsteller posierten gemeinsam auf dem roten Teppich in der Alice Tully Hall und zogen dabei alle Blicke auf sich. Sam ehrte seine schottischen Wurzeln mit einem traditionellen Kilt, während Caitriona in einem maßgeschneiderten roten Kleid aus Seide und Spitze von Louis Vuitton erschien. Neben den beiden Stars waren auch zahlreiche weitere Castmitglieder bei der glamourösen Veranstaltung dabei, darunter Richard Rankin, Sophie Skelton, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, John Bell und Charles Vandervaart.

Die achte Staffel verspricht ein emotionales Finale für die beliebte Serie. Die Handlung setzt ein, als Jamie und Claire nach Fraser's Ridge zurückkehren und feststellen müssen, dass der Krieg ihnen nach Hause gefolgt ist. Die Siedlung ist in ihrer Abwesenheit gewachsen und hat sich verändert, und das Paar muss sich der Frage stellen, was sie für ihr Zuhause zu opfern bereit sind – und noch wichtiger, was sie tun würden, um zusammenzubleiben. Während die Frasers nach außen eine Einheit bilden, drohen Familiengeheimnisse, die endlich ans Licht kommen, sie von innen heraus auseinanderzureißen. Die finalen Episoden starten am Freitag, dem 6. März, beim Sender Starz.

Die neue Staffel markiert das Ende einer Ära für die Serie, die auf den Romanen von Diana Gabaldon basiert und seit Jahren Millionen von Fans weltweit begeistert. Der im Februar veröffentlichte Trailer zur finalen Staffel hatte bereits für Aufregung gesorgt und düstere Andeutungen gemacht – unter anderem scheint Jamies Leben auf dem Spiel zu stehen. Sam und Caitriona verkörpern das Zeitreise-Paar seit 2014 und haben sich in dieser Zeit nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch abseits der Kameras eine enge Freundschaft aufgebaut. Die Chemie zwischen den beiden ist auf jedem roten Teppich spürbar und hat die Serie zu einem der erfolgreichsten Formate des Senders gemacht.

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe bei der Premiere von "Outlander" Staffel 8 in New York

Getty Images Sam Heughan bei der Premiere von "Outlander" Staffel 8 in New York

Imago Sam Heughan und Caitriona Balfe bei der Weltpremiere von "Outlander" Staffel 8 in New York