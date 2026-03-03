Alice Evans "wütende" Posts sollen Ex Ioan geschadet haben

Ioan Gruffudd (52) kämpft vor Gericht in Los Angeles darum, eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex-Frau Alice Evans (57) zu verlängern – und seine Managerin hat nun schwere Vorwürfe erhoben, berichtet die Daily Mail. Maryellen Mulcahy sagte am Montag vor dem Gericht aus, dass Alice die Karriere des Schauspielers durch ihre Social-Media-Posts massiv geschädigt habe. "Ich denke definitiv, dass sie einen Einfluss auf seine Karriere hatten", erklärte die erfahrene Hollywood-Managerin gegenüber dem Gericht. Viele der Beiträge über ihren ehemaligen Ehemann seien "böswillige, wütende und bittere Aussagen gewesen, die keine Grundlage in der Wahrheit hatten", so Maryellen. Der "Fantastic Four"-Star begründet seinen Antrag mit einer "unerbittlichen fünfjährigen Kampagne der Belästigung und des Missbrauchs" durch Alice gegen ihn und seine neue Frau Bianca Wallace.

Die Managerin, die früher auch Alice unter Vertrag hatte, erklärte dem Gericht laut der Daily Mail weiter, dass potenzielle Arbeitgeber in der Filmindustrie sowie Agenten und Publizisten als Erstes nach einem Schauspieler googeln würden. "Und wenn sie auf so etwas stoßen, ist ihre Reaktion: 'Ist da was Wahres dran?'", führte Maryellen aus. "Es sorgte für Zögern. Es war ein Problem – zu hundert Prozent." Sie habe Alice mehrfach gebeten, ihre abwertenden Posts über Ioan zu löschen, doch deren Reaktion sei feindselig gewesen. Alice habe sie sogar in einer E-Mail bedroht und geschrieben: "Er denkt, er ist Gott. Ich habe nichts zu verlieren. Wenn jemand nichts zu verlieren hat, wird er gefährlich." Maryellen empfand dies als Bedrohung ihrer eigenen Karriere und ihres Geschäfts.

Ioan und Alice trennten sich 2021 und durchlebten eine chaotische Scheidung, die 2023 finalisiert wurde. Seitdem streiten sie erbittert um Geld und das Sorgerecht für ihre beiden Töchter Ella und Elsie. Der gebürtige Waliser heiratete im April vergangenen Jahres die aus Australien stammende Bianca, die ihm im November eine Tochter namens Mia schenkte. Alice, die behauptet, pleite zu sein, fordert vor Gericht, dass Ioan die monatlichen 1.200 Euro Ehegattenunterhalt und die 2.500 Euro Kindesunterhalt für die beiden gemeinsamen Töchter erhöht. Ioan hingegen will die Zahlungen des Ehegattenunterhalts komplett einstellen und behauptet, er habe Alice bereits um fast 340.000 Euro "überbezahlt".

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und seine Frau Bianca Wallace, November 2025