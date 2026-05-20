Charlotte Würdig verkuppelt Georgina mit Bachelor Sebastian

Im Podcast "The Real Ex-Wives" ist es zuletzt ziemlich turbulent zugegangen und das lag nicht nur an den üblichen Gesprächsthemen. Moderatorin Charlotte Würdig (47) hat ihre Freundin und Co-Podcasterin Georgina Stumpf nämlich kurzerhand verkuppelt: Als Georginas Schwarm entpuppt sich kein Geringerer als Bachelor Sebastian Paul. Denn eigentlich hatte Georgina Sebastian auf Instagram bereits entfolgt, weil ihr sein Account schlicht zu sportlich war. Doch Charlotte ließ das nicht auf sich beruhen: Sie schnappte sich das Handy ihrer Freundin, ließ Georgina Sebastian erneut folgen und kommentierte dann auch noch munter seine Fotos – mit frechen Sprüchen über seinen Look und seine Hose.

"Und jetzt schreiben wir da drunter…" sagte Charlotte, woraufhin Georgina entsetzt reagierte: "Nee, du schreibst da drunter, warte mal!" Georgina war sichtlich peinlich berührt und wollte die Kommentare am liebsten sofort wieder löschen. Doch Charlotte gab das Handy nicht so schnell zurück – und kommentierte munter weiter, inklusive Flammen-Emoji. Immerhin hat Sebastian die Sache mit Humor genommen und offenbar auf den Podcast reagiert: Er ließ laut RTL wissen, dass er gar nicht so viel Sport treibe, wie Georgina befürchtet hatte.

Dabei war Georgina vor einigen Monaten noch an einem ganz anderen Punkt. Nach der Trennung von Sido (45) kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter sprach sie in einem Interview mit Bild überraschend offen über ihre Sicht auf die Liebe: "Ich glaube nicht mehr an die große Liebe. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich jemanden treffe, der es wirklich ernst mit mir meint." In der Beziehung habe sie sich oft unsicher gefühlt und nach eigenen Worten "typische Red Flags" übersehen.

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Podcasterin