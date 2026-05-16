Neue Enthüllungen zur Trennung von Vernon Kay und Tess Daly

Seit der Trennung von Vernon Kay und Tess Daly nach 25 gemeinsamen Jahren brodelt die Gerüchteküche. Nun hat sich erstmals jemand aus dem engsten Umfeld des Paares geäußert: Vernons Vater Norman Kay sprach gegenüber der Daily Mail offen über den Grund für das Ehe-Aus und die aktuelle Situation seines Sohnes. Der 83-Jährige betonte dabei ausdrücklich, dass es sich um eine einvernehmliche Trennung handele und keinerlei schlechte Stimmung zwischen den beiden herrsche. "Es ist eine einvernehmliche Trennung und es gibt kein schlechtes Blut zwischen ihnen. Sie sind einfach in verschiedene Richtungen gegangen, das ist alles", erklärte Norman. Gerüchte über eine dritte Person wies er dabei entschieden zurück: "Das ist absoluter Blödsinn. Er ist momentan nicht daran interessiert, jemanden zu finden, und es ist auch niemand anders involviert."

Norman, der gemeinsam mit seiner Frau Gladys in Bolton lebt, verriet auch, dass Vernon seit der Bekanntmachung der Trennung täglich mit seinen Eltern telefoniert. Der 83-Jährige, dessen eigene Ehe mittlerweile 58 Jahre andauert, gab seinem Sohn dabei auch väterliche Ratschläge mit auf den Weg: "Mein Rat an ihn ist, sich nicht in eine neue Beziehung zu stürzen – und das tut er nicht, denn er hat noch viel Zeit." Trotz der schwierigen Situation bewahre Norman eine entspannte Haltung und machte in dem Interview auch immer wieder Scherze über Vernons neuen Singlestatus. Die Zuneigung zur Schwiegertochter betonte er ebenfalls: "Tess ist eine wunderbare Frau, und wir wollen sicherstellen, dass es allen gut geht – ihr, Vernon und natürlich unseren Enkeln."

Vernon und Tess hatten sich 2001 bei gemeinsamen Auftritten als Moderatoren kennengelernt. Am ersten Weihnachtstag des darauffolgenden Jahres soll Vernon seiner späteren Frau einen Heiratsantrag gemacht haben. Im September 2003 heirateten die beiden dann. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Phoebe, 21, und Amber, 16. Trotz eines Zwischenfalls im Jahr 2010, als herauskam, dass Vernon anzügliche Nachrichten mit dem Model Rhian Sugden ausgetauscht hatte, galten die beiden lange als eines der stabilsten Paare im britischen Showbusiness. In ihrem gemeinsamen Statement, das die Trennung öffentlich machte, betonten Vernon und Tess: "Wir bleiben enge Freunde und sind, was am wichtigsten ist, vollständig unserer Rolle als liebende und unterstützende Eltern verpflichtet."

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Getty Images Vernon Kay und Tess Daly bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London

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Getty Images Vernon Kay beim New Year's Eve Big Bash 2024 in der OVO Arena Wembley in London

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Getty Images Tess Daly und Vernon Kay im März 2022