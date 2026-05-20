Jamal Musiala wird verlegen wegen Frage nach weiblichen Fans

Jamal Musiala (23) zählt längst zu den prägenden Figuren des deutschen Fußballs. Der 23-Jährige hat mit dem FC Bayern gerade die Meisterschaft gefeiert, steht im Pokalfinale erneut vor einem möglichen Titel – und blickt bereits auf die kommenden Aufgaben mit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Seine sportliche Entwicklung macht ihn zu einem der gefragtesten Gesichter seiner Generation. Diese Popularität bleibt auch außerhalb des Platzes nicht unbemerkt. Das Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds" hat Jamal eine eigene Figur gewidmet, die am 19. Mai im Münchner Bayerischen Hof enthüllt wurde.

Noch bevor Jamal den roten Buzzer drückt, um die Figur freizugeben, verrät eine Vertreterin von "Madame Tussauds", dass der Bayern-Star besonders häufig von jungen Besuchern gewünscht worden sei – darunter auffallend viele weibliche Fans. Ob er sich selbst als Mädchenschwarm sehe, will Bunte daraufhin wissen. Offiziell äußert sich Musiala nicht zu seinem Privatleben. Seine Antwort fällt entsprechend diplomatisch aus: "Das kann ich nicht beantworten." Dazu ein kurzes, verlegenes Lachen – mehr lässt er sich nicht entlocken. Auch wenn er sein Liebesleben nicht kommentiert, ist klar: Den Rückhalt seiner Familie schätzt Jamal sehr. Seine Mutter Carolin, Vater Daniel Richard sowie seine Geschwister Latisha und Jerrell würden dafür sorgen, dass er trotz der Erfolge und einem Leben im Rampenlicht die Bodenhaftung nicht verliere.

"Ich will so bleiben, wie ich bin. Auch wenn ich Erfolge feiere oder so etwas wie heute mache, das für mich eine große Ehre ist, will ich einfach ich selbst sein", sagt Jamal zu Bunte. Während der Präsentation zeigt er sich daher auch entspannt, freundlich und konzentriert. Trotz des Medienandrangs nimmt er sich Zeit für Gespräche und wirkt dabei nahbar. "Ein bisschen gruselig" sei es schon, neben seinem eigenen Ebenbild zu stehen. Vier Stunden habe er dafür Modell sitzen müssen. Bis zum fertigen Resultat vergingen weitere acht Monate. In Berlin wird die Figur künftig neben Manuel Neuer (40), Joshua Kimmich (31) und Cristiano Ronaldo (41) platziert.

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Imago Jamal Musiala bei einem Event in München

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Imago Jamal Musiala präsentiert seine Wachsfigur im Hotel Bayerischer Hof in München

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Getty Images Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain

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