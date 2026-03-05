Flirty Kommentar: Fans vermuten Comeback bei MGK & Megan Fox

Machine Gun Kelly (35) und Megan Fox (39) sorgen mit einem flirtigen Kommentar für Aufsehen – doch ein Liebes-Comeback gibt es nicht. Nachdem die Schauspielerin sich am Dienstag mit heißen Bildern auf Instagram zurückmeldete, kommentierte der Rapper unter ihrem Post: "Bin begeistert, dass ich deine Telefonnummer habe." Die Nachricht veranlasste viele Fans zu Spekulationen, ob die beiden Ex-Partner ihre alte Liebe wieder entfacht hätten. Doch wie Quellen gegenüber TMZ klarstellen, ist das wohl nicht der Fall. Die beiden bleiben weiterhin getrennt und konzentrieren sich ausschließlich auf das Co-Parenting ihrer gemeinsamen Tochter Saga Blade, die im März 2024 zur Welt kam.

Laut den Informanten hat sich an der Beziehung zwischen Machine Gun Kelly und Megan folglich nach jahrelangem Auf und Ab nichts geändert. Die Quellen vermuten sogar, dass der Musiker, den viele für seinen trockenen Humor schätzen, die spielerische Nachricht bewusst unter Megans Beitrag platziert hat, um genau diese Art von Kommentaren und Spekulationen auszulösen. Und sein Plan ging auf: Die Fans diskutierten sofort hitzig über eine mögliche Versöhnung des einstigen Traumpaares. Fans feierten die freizügige Social-Media-Rückkehr jedenfalls in den Kommentaren mit Nachrichten wie "Die Queen ist zurück" und "Wir haben dich vermisst".

Megan hatte sich am Dienstag erstmals seit ihrer Trennung von Machine Gun Kelly wieder auf Social Media gemeldet. Das Paar hatte sich Berichten zufolge rund um Thanksgiving 2024 getrennt. In ihrer Instagram-Story schreibt die 39-Jährige nun schlicht: "Ich lebe... Neue Fotos sind gerade online." Die aktuelle Bilderreihe zeigt sie in einem engen schwarzen T-Shirt, einem schwarzen String, Choker, kniehohen Strümpfen und hohen Plateauschuhen mit Marihuana-Symbol. Als Caption wählte sie einen nachdenklichen Satz: "Alles ist schöner, weil wir dem Untergang geweiht sind." Die Schauspielerin hat bereits drei Söhne aus der Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green (2010-2021), während Machine Gun Kelly Vater eines weiteren Kindes ist.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Megan Fox im November 2023

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin