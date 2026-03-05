Harry Styles' berührendes Versprechen nach Liam Paynes Tod

Harry Styles (32) findet bewegende Worte für seinen verstorbenen Freund Liam Payne (†31). In der "Zane Lowe Show" auf Apple Music spricht der Sänger kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums offen darüber, wie sehr ihn der Verlust seines früheren One-Direction-Kollegen getroffen hat. Harry beschreibt Liam als einen "super besonderen Menschen" und nennt das Geschehene "wirklich traurig". Zugleich formuliert er ein Versprechen: "Ich glaube, die beste Art, seinen verstorbenen Freunden Ehre zu erweisen, ist, das eigene Leben in vollen Zügen zu leben." Genau dies hat sich Harry nun vorgenommen. Über die Zeit direkt nach Liams Tod im Oktober 2024 sagt er, er habe es zunächst vermieden, öffentlich darüber zu sprechen, weil jedes Wort seziert werde und er seine Trauer erst einmal für sich sortieren musste.

Im Interview fasst Harry seine Gefühle in klare Worte: "Es ist so schwer, einen Freund zu verlieren. Es ist schwer, jeden Freund zu verlieren, aber es ist so schwer, einen Freund zu verlieren, der dir in so vielem so ähnlich ist." Schon kurz nach dem tragischen Unfall hatte Harry auf Instagram geschrieben, Liams größte Freude sei es gewesen, andere glücklich zu machen. "Liam lebte sehr offen und trug sein Herz auf der Zunge. Er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war", brachte er Liams Wesen in bewegenden Worten auf den Punkt. Harry und Liam lernten sich bei The X Factor kennen und erlangten gemeinsam durch die Band One Direction Berühmtheit. Sie reisten jahrelang zusammen um die Welt, teilten Tourbus, Hotels und unzählige Bühnenmomente miteinander.

In seinem Instagram-Text blickte Harry auf die gemeinsame Zeit zurück und schrieb: "Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten meines Lebens gehören." Doch das Leben muss weitergehen – auch in musikalischer Hinsicht. Aktuell steht Harrys neues Album in den Startlöchern, das für ihn selbst eine Art Neuanfang markiert. Die Platte mit dem Titel "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" hat er in Berlin aufgenommen – inspiriert von durchtanzten Nächten in den Clubs der Hauptstadt, mit treibenden Drumloops und satten Basslines. Der Musiker betont im Gespräch mit Apple Music, dass er dieses Mal vor allem für sich selbst Musik gemacht habe und nicht in erster Linie für die Charts. Er wolle auf der Bühne das Gefühl haben, mitten auf der Tanzfläche zu stehen und das Leben zu genießen. Genau dieses Lebensgefühl, das für ihn nach Liams Tod noch kostbarer geworden ist, steckt in den neuen Songs. Das Versprechen, das Leben in vollen Zügen zu leben, trägt er nicht nur in seinem Alltag, sondern auch auf der Bühne weiter.

Collage: IMAGO / MediaPunch, Getty Images Collage: Harry Styles und Liam Payne

Getty Images Harry Styles und Liam Payne im Dezember 2015

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction