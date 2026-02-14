Ex-Butler packt über König Charles und Dianas (†) Ehe aus

Ein früherer Palast-Insider lässt die Fetzen fliegen: Paul Burrell, der langjährige Butler von Prinzessin Diana (†36) und einstige Kammerdiener von Queen Elizabeth II. (†96), erzählt in seinem neuen Buch "The Royal Insider", was sich hinter verschlossenen Türen zwischen Diana und dem damaligen Prinz Charles (77) abgespielt haben soll. Ein Abendessen, das als romantisches Treffen gedacht war, endete laut Burrell im Chaos – in einem königlichen Wohnsitz, als es zwischen den Eheleuten heftig krachte. Als Burrell nach einem Läuten eintrat, fand er Charles im Seidenbademantel, mit Salatdressing bespritzt, den Esstisch umgestürzt, Scherben und Essen überall, während Diana die Treppe hinauf geflohen sei. Der Ex-Butler berichtet von "schreienden" Auseinandersetzungen und Tränen – Momentaufnahmen einer Ehe, die zu zerbrechen drohte. Der Palast kommentierte die Schilderungen auf Anfrage nicht.

Burrell schildert gegenüber Fox News Digital, dass er immer wieder die Scherben nach Wortgefechten aufkehren musste. Charles habe den Vorfall damals verlegen heruntergespielt, zitiert ihn Burrell: "Oh, es tut mir furchtbar leid. Ich habe wohl mit dem Ärmel die Tischkante gestreift, und alles ist umgekippt", sagte Charles laut Burrell. Körperliche Gewalt habe der spätere König Diana nie angetan, betont der Autor, doch die seelischen Wunden seien tief gewesen. In seinen Erinnerungen verortet Burrell die Eskalationen in die Zeit, in der Charles häufig nach Highgrove flüchtete, während Camilla Parker Bowles in der Nähe lebte. Diana habe am Wochenende mit den Söhnen die Familienroutine aufrechterhalten wollen, doch unter der Woche sei ihr Mann "frei" gewesen, so Burrell. Der frühere Leibwächter Ken Wharfe und andere Zeitzeugen hätten die Atmosphäre damals als "hochexplosiv" beschrieben, während Biografen von niedergebrüllten Türen, zerschelltem Porzellan und einem Ehekampf berichten, der keine Sieger kannte.

Hinter der großen Tragödie standen zwei junge Eltern, die um ein normales Familienleben rangen. Diana suchte Halt im Muttersein und öffnete sich Vertrauten, wenn der Druck zu groß wurde. Charles, geprägt von Pflichten, rang mit Erwartungen und altem Gefühl für Camilla, bevor Jahre später ein neues Kapitel begann. Für William und Harry blieb diese Zeit prägend: Die öffentlichen Geständnisse, das Ringen der Eltern und der Versuch, zwischen Schule, Hofetikette und Schlagzeilen Alltag zu leben, schufen Erinnerungen, die sie nie ganz losließen. Freunde erzählten damals, dass die Brüder nach lauten Nächten besonders still wurden und Nähe zueinander suchten. Später berichtete William, wie sehr ihm Rückzugsorte wie Balmoral bedeuteten.

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988

Getty Images Wachsfigur von Prinzessin Diana im "Revenge Dress" bei der Enthüllung im Musée Grévin in Paris

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles mit dem Direktor des Eton College