Rosenkrieg: Lady Dis Bruder Charles ist endlich geschieden

Neues Kapitel im Rosenkrieg um Dianas (†36) Bruder: Charles Spencer (61) hat seine dritte Scheidung abgeschlossen – nach zwei Jahren zäher Verhandlungen ist der Deal mit Karen Spencer unter Dach und Fach. Die Ehe des Earls mit der Kanadierin endete damit offiziell, nachdem das Paar im Juni 2024 seine Trennung öffentlich gemacht hatte. Der Beschluss fiel bereits im Dezember, die Bühne dafür war der Londoner High Court. Karen, 53, bleibt vorerst als Gräfin Spencer bekannt, während Charles an seiner Seite inzwischen Archäologin Cat Jarman hat, mit der er einen Podcast betreibt. Was an Zahlungen noch fließen muss und wer welche Kosten trägt, ist weiter umkämpft – und sorgt für neuen Zündstoff.

Im Verfahrensverlauf prallten Vorwürfe und Zurückweisungen lautstark aufeinander. Karen ließ durch ihren Anwalt erklären, sie sei "schockiert und am Boden zerstört" gewesen, als ihr der Earl angeblich per Textnachricht das Ehe-Aus mitteilte, nur vier Wochen nach einer Valentinsbotschaft. Charles wies das scharf zurück und sagte der Daily Mail: "Die Vorstellung, ich würde meine Ehe per Text beenden, ist absurd." Er behauptet, Karen habe Anfang März das Ende der Beziehung erklärt; seine Nachricht vom 18. März sei nur die Bestätigung gewesen. Brisant: Parallel klagte Cat Jarman, 43, gegen Karen wegen angeblichen Missbrauchs privater Informationen. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt, ohne Schuldeingeständnis – die Gerichtskosten sollen teilweise über die Scheidungsvereinbarung des Earls gedeckt werden. Formell bleibt Karen nach 12 Ehejahren "Countess Spencer"; sollte Charles neu heiraten, würde sie zu "Karen, Countess Spencer" ohne den Artikel aufrücken.

Abseits der juristischen Feinheiten bleibt die Familiengeschichte präsent. Charles, Vater von sieben Kindern und jüngerer Bruder von Prinzessin Diana, trägt sein Elternhaus Althorp sichtbar im Herzen; in Gesprächen erwähnte er immer wieder die Nähe zu der Schwester, die auf der Insel im Anwesen ihre letzte Ruhestätte fand. Karen wiederum hatte sich in Althorp tief eingebracht, kuratierte Besucherformate wie die "Spencer 1508"-Reihe und trieb 2020 mit Fachleuten den Wandel zur regenerativen Landwirtschaft voran, inklusive Millionenförderung für Park- und Feuchtgebiete. Die neue Partnerin Cat, eine norwegische Archäologin, ist mit dem Earl auch beruflich verbunden – beide teilen die Leidenschaft für Geschichte im gemeinsamen Podcast. Zwischen altem Erbe, neuen Projekten und privaten Bruchlinien zeigt sich: Hinter dem Titel verbergen sich Menschen, die ihre Bindungen, Erinnerungen und Alltage neu sortieren müssen.

Anzeige Anzeige

Chris Jackson/Afp via Getty Images Charles Spencer und Karen Spencer

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Twitter / https://twitter.com/cspencer1508/status/ Charles Spencer und Prinzessin Diana in jungen Jahren

Anzeige