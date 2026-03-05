Gericht verlängert Ioan Gruffudds Verfügung gegen Ex Alice

Ioan Gruffudd (52) hat einen wichtigen Erfolg vor Gericht erzielt. Ein Richter in Los Angeles entschied am vergangenen Mittwoch laut Daily Mail, dass die Schutzanordnung gegen seine Ex-Frau Alice Evans (57) um weitere fünf Jahre verlängert wird. Der Schauspieler hatte vor Gericht geschildert, dass Alice ihn und seine neue Frau, die australische Schauspielerin Bianca Wallace, über Jahre hinweg online belästigt und diffamiert habe. Richter Michael Convey kam zu dem Schluss, dass Alice eine "konzentrierte, fokussierte, absichtliche und ätzende Verleumdungskampagne" gegen Ioan und Bianca geführt habe. Die 57-Jährige blieb bei der Urteilsverkündung ruhig und gefasst, während auch Ioan, der am anderen Ende des langen Tisches saß, wenig Emotionen zeigte.

Alice hatte bereits 2022 eine dreijährige Schutzanordnung gegen sich ergehen lassen müssen, nachdem sie soziale Medien mit negativen und falschen Beiträgen über ihren Ex-Mann und dessen neue Partnerin überschwemmt hatte. Im Prozess gestand sie ihre Taten ein und zeigte sich laut eigener Aussage "beschämt und reumütig". Sie versicherte dem Gericht, dass ihre Online-Attacken der Vergangenheit angehörten. Doch Richter Convey zeigte sich von ihrer Reue nicht überzeugt und verwies auf die "vielfachen" Verstöße gegen die ursprüngliche Schutzanordnung. Diese hatte Alice untersagt, sich Ioan und Bianca auf weniger als 30 Meter zu nähern und negative Kommentare über sie online zu veröffentlichen. Der Richter erklärte, dass Alices "Drohungen und Einschüchterungen" bei Ioan und Bianca Ängste um ihre körperliche Sicherheit ausgelöst hätten. Besonders störend fand er einen Vorfall vor den gemeinsamen Kindern, bei dem Alice Ioan lautstark angeschrien habe. Auch dass sie öffentlich machte, dass Bianca an Multipler Sklerose leidet, wertete er als "emotionalen Missbrauch".

Ioan und Alice hatten sich Anfang 2021 getrennt, ihre Scheidung wurde 2023 rechtskräftig. Seitdem streiten sie erbittert um Geld und ihre beiden Töchter Ella und Elsie. Im April vergangenen Jahres heiratete Ioan seine neue Partnerin Bianca, im November kam ihre gemeinsame Tochter Mila zur Welt. Die beiden hatten sich am Set des Films "102 Dalmatiner" im Jahr 1999 kennengelernt und 2007 geheiratet. Mit der Entscheidung zur Verlängerung der Schutzanordnung endet der erste Teil des Verfahrens. In einem zweiten Prozessabschnitt geht es nun um Unterhaltszahlungen. Alice behauptet, pleite zu sein, und fordert eine Erhöhung der monatlichen Zahlungen von umgerechnet 1.282 Euro Ehegattenunterhalt und 2.564 Euro Kindesunterhalt. Ioan hingegen will die Zahlungen einstellen und wirft seiner Ex-Frau vor, die gemeinsamen Töchter gegen ihn aufgebracht zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018