Nach "#CoupleChallenge": Beendet Liza ihre Reality-Karriere?

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Liza Waschke (36) kämpft aktuell gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian Fobe (40) bei #CoupleChallenge um den Sieg und das Preisgeld. Für die Berlinerin ist es die erste Teilnahme an einem Reality-Format überhaupt. Nachdem mittlerweile mehr als die Hälfte der Show ausgestrahlt wurde, zieht Liza nun eine erste Bilanz. Doch wie sieht es mit ihrer Zukunft im Reality-TV aus? Kann sich die Schauspielerin vorstellen, erneut an ähnlichen Formaten teilzunehmen oder war "#CoupleChallenge" ein einmaliges Experiment für sie? Auf Nachfrage von Promiflash zeigte sie sich alles andere als abgeneigt.

"Grundsätzlich kann ich mir weitere Formate vorstellen, ja. Ich bin da aber entspannt und lass das auf mich zukommen", erklärte Liza im Gespräch. Die 36-Jährige scheint sich also nicht komplett gegen weitere Reality-TV-Auftritte zu verschließen, möchte sich aber auch nicht festlegen. Diese gelassene Haltung könnte auch mit dem positiven Echo zusammenhängen, das sie und Sebastian während der Show erhalten. "Das bisherige Feedback ist sehr, sehr gut! Wir sind stolz auf unsere Community und den allgemeinen Support", verriet sie weiter.

Liza wurde durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht bekannt und hat sich dort bereits eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit der Teilnahme an "#CoupleChallenge" wagte sie nun den Schritt in ein neues TV-Genre. Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian, ehemaliger Bachelorette-Kandidat, stellt sie sich in der Show verschiedenen Herausforderungen und gewährt den Zuschauern dabei auch Einblicke in ihre Beziehung. Und das kommt offenbar an – einige Zuschauer sehen die beiden jetzt schon als Gewinner der Staffel.

Liza Waschke, BTN-Star
Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026
