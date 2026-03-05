Hyacinths "Bridgerton"-Tanzszene geht auf Social Media viral

Florence Hunt (19) sorgt derzeit mit einer ganz besonderen Szene aus der vierten Staffel von Bridgerton für Aufsehen auf Social Media. In der zweiminütigen Sequenz erlebt ihre Figur Hyacinth Bridgerton ihr erstes Recital – eine Art Probe-Ball, der sie auf ihr späteres Debüt in der Gesellschaft vorbereiten soll. Während im Hintergrund eine klassische Interpretation von "360" von Charli XCX (33) erklingt, tanzen die jungen Gäste der gehobenen Gesellschaft im Regency-London ihre ersten unsicheren Schritte. Die Kinder wippen dabei wie Teebeutel in feinem Porzellan, stolpern übereinander, treten sich auf die Füße und bilden geometrische Formationen – manche glauben sogar, nach ihrem ersten Tanz bereits die große Liebe gefunden zu haben. Die charmante Mischung aus Unschuld und Unbeholfenheit hat Tausende von Zuschauern zum Lächeln gebracht.

Die Szene hat sich mittlerweile zu einem viralen Phänomen auf TikTok und Instagram entwickelt. Fans aus allen Altersgruppen – von Eltern über junge Erwachsene bis hin zu Kindern – haben begonnen, ihre eigenen Versionen der Tanzszene zu filmen und online zu teilen. Florence selbst hat sich in den Spaß eingereiht und mehrere der viralen Videos auf ihren Kanälen geteilt. Die Sequenz wirkt wie ein humorvoller Rückzugsort von den üblichen dramatischen Verwicklungen am Heiratsmarkt und gibt einen amüsanten Einblick in die High Society aus Sicht der jüngeren Generation. Am Ende des Abends tanzt Hyacinth noch einen Walzer mit ihrem Bruder Benedict, bevor sich die Show wieder auf dessen Geschichte konzentriert.

Florence ist von Anfang an Teil der Serie. Während die 19-Jährige in den ersten drei Staffeln noch als Kind zu sehen war, bekommt das Publikum nun endlich einen Vorgeschmack darauf, wie ihre Figur langsam erwachsen wird. Vor wenigen Wochen kursierten Gerüchte, Florence und Will Tilston könnten für spätere Staffeln ersetzt werden, weil ihre Figuren mit eigenen Liebesgeschichten endlich in den Mittelpunkt rücken sollen. Viele Fans fragten sich, ob ein unangekündigter Austausch wie bei Francesca droht. Autorin Julia Quinn versuchte, die Ängste der Zuschauer zu zerstreuen. "Wenn wir dann also bei Hyacinth und Gregory ankommen, werden die Schauspieler gut in ihren Zwanzigern sein. Ich denke also, das wird wahrscheinlich okay sein", erklärte sie gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Netflix / Liam Daniel Florence Hunt als Hyacinth Bridgerton in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Getty Images Claudia Jessie, Florence Hunt und Will Tilston bei der "Bridgerton"-Premiere in Paris im Palais Brongniart