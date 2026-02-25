Totschlagsverfahren gegen Jordan James Parke (†) eingestellt

Nachdem Jordan James Parke am 18. Februar in London verstorben ist, hat die Polizei in Gloucestershire nun bekannt gegeben, dass die Ermittlungen wegen Totschlags gegen ihn eingestellt werden – das berichtet Mirror. Jordan war im Zusammenhang mit dem Tod der fünffachen Mutter Alice Webb unter Verdacht geraten. Die 33-Jährige war im September 2024 nach einer kosmetischen Behandlung, einem nicht-chirurgischen Brazilian Butt Lift, verstorben. Der Influencer, der sich selbst als "Lip King" bezeichnete, war wegen des Verdachts auf Totschlag verhaftet worden, doch zu einer Anklage war es nie gekommen. Da er nun verstorben ist, können keine Anklagen mehr erhoben werden, weshalb die strafrechtlichen Ermittlungen geschlossen wurden.

Ein Sprecher der Polizei in Gloucestershire erklärte gegenüber dem britischen Newsportal, dass die Familie von Alice über die Entwicklung informiert worden sei. Die Ermittlungen würden jedoch im Auftrag des Gerichtsmediziners fortgesetzt und es werde Untersuchungen zu den Todesfällen geben. Alices Schwester April äußerte sich nach der Nachricht von Jordans Tod zu dem Fall: "Wir haben die Nachricht gehört, dass Jordan Parke gestorben ist. Das bringt gemischte Gefühle mit sich, da es uns unweigerlich an den zutiefst schmerzhaften Verlust von Alice erinnert", sagte sie gegenüber ITV. Obwohl Jordan nie vor Gericht gestellt werde, gehe ihr Kampf für Gerechtigkeit für Alice weiter. Sie wolle sich weiterhin für strengere Vorschriften einsetzen, um Tragödien wie die ihrer Schwester zu verhindern.

Jordan war am 18. Februar leblos in einem Apartmentkomplex in Canary Wharf entdeckt worden, nachdem der Rettungsdienst wegen eines bewusstlosen Mannes alarmiert worden war. Die Metropolitan Police nahm zwei Tage später einen 43-jährigen Mann und eine 52-jährige Frau wegen des Verdachts auf Totschlag fest. Beide wurden nach ihrer Vernehmung gegen Kaution freigelassen. Die Polizei untersucht derzeit die Umstände seines Todes, der als ungeklärt gilt. Ein Sprecher erklärte, dass Hinweise darauf hindeuten würden, dass Jordan möglicherweise vor seinem Tod eine kosmetische Behandlung durchgeführt habe. Seine Schwester hatte seinen Tod auf Social Media bekanntgegeben und geschrieben: "Unser wunderschöner, lustiger, großartigster Jordan James Parke ist am Mittwoch, den 18. Februar 2026, verstorben. Wir als Familie sind betäubt, schockiert und am Boden zerstört."

Jordan James Parke, Beauty-Influencer

Jordan James Parke

Jordan James Parke zeigt sich auf Instagram