Jessica Delion schildert transfeindliche Dating-Erfahrung

Was als traumhafter Abend zu zweit begann, endete für Jessica Delion mit einem tiefen Stirnrunzeln. Die Influencerin und ehemalige Teilnehmerin der Kuppelshow Love Island teilte auf Instagram ein Reel, in dem sie ihren Followern von einem Treffen mit einem Mann namens Tim berichtete – und von dem Moment, der alles kaputt machte. Dabei war der Start des Abends mehr als vielversprechend: Tim holte sie persönlich zu Hause ab und überreichte ihr einen wunderschönen Blumenstrauß, über den Jessica sichtlich gerührt war. Anschließend verbrachten die beiden Zeit in einem italienischen Restaurant, wo die Stimmung offenbar ausgesprochen harmonisch war. Jessica beschrieb die Atmosphäre als entspannt und vertraut.

Nach dem gemeinsamen Essen wechselte das Duo ins Kino, wo ein Horrorfilm auf dem Programm stand. Für Jessica war das kein Nachteil – ganz im Gegenteil. "Somit konnte ich mich an seine starken, großen Arme ankuscheln", schwärmte sie in ihrem Clip und ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich in Tims Gegenwart rundum wohlgefühlt hatte. Auch beim Dinner soll das Paar bereits "ganz süß Händchen gehalten" haben. Doch gegen Ende des Abends stellte ihr Date eine Frage, die Jessica völlig unvorbereitet traf und die sie sichtlich erschütterte. Tim erkundigte sich nämlich auf äußerst taktlose Weise nach Jessicas körperlicher Intimsphäre – konkret danach, ob sie noch ein "Schwert" habe. Eine Anspielung auf Jessicas Trans-Hintergrund: Die gebürtige Triererin wurde bei der Geburt als männlich eingestuft, outete sich jedoch bereits im Alter von zwölf Jahren als Mädchen. Ob sie eine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt hat, ist eine höchst persönliche Angelegenheit. "Ich wusste kurz nicht, was ich sagen soll [...], weil, Schatz, wieso ist das wichtig?", so Jessica.

Jessica nutzt ihre Reichweite seit geraumer Zeit, um offen über ihr Leben als Frau mit Trans-Hintergrund zu sprechen. Schon in der Vergangenheit erzählte sie davon, dass ihr Weg nicht immer einfach gewesen sei und dass sie besonders im familiären Umfeld mit Ablehnung und Unverständnis zu kämpfen hatte. Durch ihre Teilnahme bei "Love Island" machte sich die ehemalige Kandidatin vielen Zuschauern bekannt, die ihre offene Art schätzten und sie für ihren Mut bewunderten, ihre Geschichte vor einem großen Publikum zu teilen. Auf Social Media gibt die Influencerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und macht deutlich, wie wichtig ihr Respekt und Sensibilität im Umgang miteinander sind – vor allem im Datingleben.

Instagram / jessicadelion Jessica Delion macht ein Selfie

Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Reality-TV-Kandidatin

Instagram / jessicadelion Jessica Delion im September 2023

