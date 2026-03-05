Marius Borg Høibys Vater besucht ihn 89 Minuten im Knast

Am Mittwochabend hat Marius Borg Høiby (29) Besuch im Oslo Fengsel erhalten. Gegen 17.50 Uhr betrat sein Vater Morten Borg gemeinsam mit Marius' Halbbruder Lucas laut Bild den Besucherbereich des Gefängnisses. Rund anderthalb Stunden später, um 19.19 Uhr, verließen die beiden das Gebäude wieder – insgesamt dauerte das Treffen 89 Minuten. Worum es bei dem Gespräch ging, ist nicht bekannt. Nach dem Besuch äußerte sich Borg nicht zu den aktuellen Vorwürfen gegen seinen Sohn. Der Termin fiel ausgerechnet auf einen Tag, der für den 29-Jährigen ohnehin besonders belastend gewesen sein dürfte. Zuvor hatte seine Ex-Freundin vor Gericht ausführlich über ihre frühere Beziehung zu ihm ausgesagt. Die Frau, die in norwegischen Medien als "Frogner-Frau" bezeichnet wird, schilderte eine Partnerschaft, die nach ihrer Darstellung von Streit, Demütigungen und Gewalt geprägt gewesen sein soll.

Vor Gericht berichtete sie unter anderem, Marius habe sie angespuckt, mit der flachen Hand geschlagen und mehrfach gewürgt. Auch ein Vorfall bei einer Geburtstagsfeier von Königin Sonja von Norwegen (88) im Jahr 2024 auf der Insel Mågerø wurde thematisiert. Dort soll er unter der Dusche auf sie uriniert haben, was die Zeugin als besonders erniedrigend schilderte. Darüber hinaus ist von Drohungen die Rede. In der Nacht, die schließlich zu seiner Festnahme am 4. August 2024 führte, soll Marius ein Messer geholt und gedroht haben, einen Mann zu töten, den er verdächtigte, etwas mit seiner Freundin gehabt zu haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, trotz eines Kontaktverbots mehr als 170 Mal versucht zu haben, die Frau zu erreichen.

Der Gefängnisbesuch lenkt auch den Blick auf die Familiengeschichte. Morten Borg hatte in den 1990er-Jahren eine Beziehung mit Kronprinzessin Mette-Marit (52), aus der Marius hervorging. Borg geriet damals selbst wegen Drogen- und Gewaltdelikten mit dem Gesetz in Konflikt und verbüßte eine Haftstrafe. Als Marius 1997 geboren wurde, saß sein Vater im Gefängnis. Später wurde Kronprinz Haakon von Norwegen (52) der Stiefvater des 29-Jährigen.

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

Imago Mette-Marit mit Marius und Morten Borg, August 2003

Morten Borg, Exmann von Kronprinzessin Mette-Marit