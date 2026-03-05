Giovanni Zarrella schwärmt von Treffen mit Michael Jackson

Giovanni Zarrella (48) hat im Podcast "Tutto bene", den er gemeinsam mit seinem Bruder Stefano Zarrella (35) moderiert, eine unvergessliche Begegnung mit seinem großen Idol Michael Jackson (†50) verraten. Bei der Bambi-Verleihung 2002 in Berlin traf der Sänger auf den "King of Pop" und konnte sogar einige Worte mit ihm wechseln. Giovanni war damals mit seiner Band Bro'Sis vor Ort, die den Preis in der Kategorie "Pop National" erhielt, während Michael als "Pop Artist of the Millennium" geehrt wurde. Als Moderatorin Barbara Schöneberger (52) am Ende des Abends alle Gewinner und Laudatoren noch einmal auf die Bühne bat, konnte Giovanni sein Glück kaum fassen.

Der 47-Jährige erinnert sich im Podcast genau an den aufregenden Moment: "Ich sage: Wart' mal kurz: Wir gehen jetzt da hoch, wo Michael Jackson steht? Das kann doch nicht... Der wird doch jetzt bestimmt gehen", habe er sich gedacht. Doch der Superstar blieb auf der Bühne stehen. Giovanni nutzte seine Chance und bahnte sich entschlossen seinen Weg nach vorne. "Ich fange an, alle zu überholen, links und rechts, weil ich natürlich der Erste sein will, und schieb' schon die armen Menschen weg, damit ich vor denen da bin", erzählte er im Podcast. Als er schließlich vor seinem Idol stand, reichte er ihm die Hand und sagte: "Mr. Jackson, it's a pleasure to meet you." Michael antwortete freundlich mit "Thank you" und als Giovanni hinzufügte, dass er seine große Inspiration sei, bedankte sich der Musiker noch einmal.

Giovanni und Stefano geben in ihrem neuen Podcast "Tutto bene", der exklusiv bei Podimo erscheint, ab sofort jeden Donnerstag Einblick in ihr Leben. Die Brüder berichten aus ihrem Alltag als Stars in der Öffentlichkeit, aber auch über ihren Familienalltag. Für Giovanni bleibt die kurze Begegnung mit Michael Jackson 2002 ein Höhepunkt seines Lebens. Auch wenn danach alle anderen Preisträger und Laudatoren, darunter auch Hollywoodschauspielerin Halle Berry (59), ebenfalls mit dem "King of Pop" sprachen, ist Giovanni stolz auf seinen Moment: "Aber diese drei Sekunden, die nimmt mir keiner mehr. Die werde ich nie wieder vergessen", betonte er im Podcast.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Giovanni Zarrella und Michael Jackson

Arcpic Giovanni Zarrella im Oktober 2002

Getty Images Stefano und Giovanni Zarrella im September 2024