Erste "Let's Dance"-Show: Das sind die Tänze aller Promis

Am Freitag steht für die Kandidaten von Let's Dance die erste reguläre Show des Tanzwettbewerbs an – und damit wird es endlich ernst. Auf dem Instagram-Account der RTL-Show wurden jetzt die ersten Tänze verraten, mit denen die Promis und ihre Profi-Tanzpartner in die neue Staffel starten werden. Unter anderem werden Sonya Kraus (52) und Valentin Lusin (39) einen Charleston zu "You're The One That I Want" aus dem Film "Grease" präsentieren, während Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) sich für einen Jive zu "Do You Love Me" von The Contours entschieden haben. Auch Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) setzen auf einen Charleston – allerdings zu "I Don't Feel Like Dancing" von den Scissor Sisters.

Weitere spannende Paarungen sind ebenfalls bereits bekannt: Nadja Benaissa (43) wird gemeinsam mit Vadim Garbuzov (38) eine Salsa zu "Bajo La Tormenta" von der Gruppe Salsa Giants performen. Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) haben sich für einen Quickstep zu "Get Happy" von Ella Fitzgerald (†79) entschieden. Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) tanzen einen Wiener Walzer zu "I Love You, I'm Sorry" von Gracie Abrams (26), während Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) mit einem Jive zu "Ça plane pour moi" von Plastic Bertrand antreten. Bibi Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) zeigen ebenfalls einen Jive – zu "I'm So Excited" von The Pointer Sisters.

Doch damit nicht genug! Auch die weiteren Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern: Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster tanzen einen langsamen Walzer zu "Open Arms" von Journey, Vanessa Borck (29) und Victoria Sauerwald präsentieren einen Wiener Walzer zu "Boyfriend" von Dove Cameron (30). Milano und Marta Arndt (36) setzen auf eine Salsa zu "Pa'lla Voy" von Marc Anthony (57), während Willi Whey (31) und Patricija Ionel (31) mit einem Tango zu "Closer" von Ne-Yo (46) starten. Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) runden das Aufgebot mit einem Cha-Cha-Cha zu "Evacuate The Dancefloor" von Cascada ab. Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) werden ebenfalls einen Quickstep zeigen – zu "That's Entertainment" von Fred Astaire.

Die neue Staffel "Let's Dance" seht ihr immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Kathrin Menzinger, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Ekaterina Leonova und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026