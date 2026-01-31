Kendall Jenner ist inkognito bei Reitturnieren unterwegs

Kendall Jenner (30) führt bei Reitturnieren ein wahres Doppelleben! In der berühmten "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) ließ die Kardashian-Schwester eine Bombe platzen, die ihre Fans völlig überraschte. Während andere Stars jeden Auftritt für Publicity nutzen, wählt die elegante Brünette den gegenteiligen Weg. Statt mit ihrem weltberühmten Namen aufzutreten, schlüpft sie bei Wettkämpfen in eine völlig andere Rolle. "Sie wissen es nicht", erklärte Kendall mit einem verschmitzten Lächeln, als Jimmy nach den Reaktionen ihrer Konkurrentinnen fragte.

Die Beweggründe hinter Kendalls außergewöhnlicher Strategie sind überraschend bodenständig und menschlich. Anders als man bei einem Mitglied der berühmtesten Familie Amerikas erwarten würde, kämpft auch sie mit Lampenfieber und dem Druck der Öffentlichkeit. "Es ist mir sehr kostbar, das zu machen", offenbarte sie in der Talkshow und beschrieb ihre tiefe emotionale Verbindung zum Reitsport. Ihre Nervosität vor Auftritten in der Arena sei so stark, dass sie jeden Trick anwendet, um sich zu beruhigen. Der Verzicht auf ihren berühmten Namen wird zu ihrem persönlichen Entspannungsmittel. "Ich denke, wenn mein Name davon weggenommen wird, hilft es mir einfach, reinzugehen und zu denken: 'Niemand beobachtet mich. Niemand interessiert sich dafür'", erklärte sie ihre ungewöhnliche Taktik. So fühle sie sich im Sattel "wie eines der anderen Mädchen".

Ihre Verbundenheit zu Pferden begleitet Kendall seit der Kindheit. In einem Gespräch mit Vogue erinnerte sie sich daran, dass sie mit etwa zwei Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd saß und mit vier die ersten Stunden nahm. "Pferde haben eine Stärke, die für Menschen fast schwer zu begreifen ist", sagte sie dem Magazin. Obwohl sie nicht direkt mit ihnen sprechen könne, habe sie oft das Gefühl, diese Stärke geliehen zu bekommen. Reiten sei für sie beruhigend, ein echtes Workout und eine Einladung, rauszugehen. "Als Erwachsene gibt es mir fast das Gefühl, wieder ein Kind zu sein", erklärte die Influencerin. Und wenn es um Klarheit im Alltag geht, ersetze der Stall für sie den Spaziergang: "Für mich ist es so, dass ich zu meinen Pferden renne", so Kendall über das, was ihr guttut.

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Getty Images Kendall Jenner und Gigi Hadid bei der Vogue World: Paris auf dem Place Vendôme, 2024