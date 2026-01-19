Traditionsbruch: Kendall Jenner plant keinen "K"-Kindernamen

Noch ist Kendall Jenner (30) zwar noch keine Mama, bezüglich Baby-Namen hat sich das Model aber schon Gedanken gemacht: Zu Gast im Podcast "In Your Dreams With Owen Thiele" verrät sie, dass sie nicht vorhat, ihrem zukünftigen Kind mal einen Vornamen, der mit "K" beginnt, zu geben. Die Frage scheint nicht abwegig – schließlich hat dieser Buchstabe bei den Kardashians Tradition. Angefangen mit Mama Kris taufte diese ihre Töchter nämlich Kourtney (46), Khloé (41), Kim (45), Kylie (28) und Kendall. Lediglich bei ihrem Sohn namens Rob machte sie eine Ausnahme.

"Nein, Schatz. Absolut nicht", antwortete sie auf die Frage des Podcast-Hosts. Zudem beteuerte sie, dass auf ihrer Namensliste kein "verrückter" Name zu finden sei. "Ich finde, das Ganze mit den Namen ist irgendwie lächerlich", gestand sie und fügte hinzu, dass der Name gerne einzigartig, aber nicht absurd sein solle. Als Beispiel nannte sie: "Joaquin Phoenix ist ein großartiger Name. Es ist ein einzigartiger Name, aber nicht so etwas wie 'Türklingel'." Zwar werde sie sich erst festlegen, wenn es so weit ist, so sicher sei sie sich aber schon.

Auch ihre Schwestern hielten sich nicht an den Trend, den ihre Mutter bei der Namensgebung konsequent durchzog. Sowohl ihre drei älteren als auch ihre jüngere Schwester sind schon mehrfache Mamas. Während Kylie ihre beiden Kinder Stormi und Aire nannte, wählte Kim die Namen North, Chicago, Saint und Psalm und Kourtney nannte ihre vier Kids Mason, Reign, Penelope und Rocky. Lediglich Khloé orientierte sich ein wenig am Vorbild ihrer Mum – ihre Kinder True und Tatum haben den gleichen Anfangsbuchstaben wie deren Vater Tristan Thompson (34).

Imago Kendall Jenner bei der L’Oréal Paris Women of Worth Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Imago Kris Jenner bei der 20-Jahr-Feier von L’Oréal Paris Women of Worth im Academy Museum in Los Angeles