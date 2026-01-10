Lesbisch? Kendall Jenner kommentiert langjährige Gerüchte

Kendall Jenner (30) spricht Klartext: In der neuen Folge des Podcasts "In Your Dreams" räumt das Model mit einem hartnäckigen Online-Gerücht auf. Seit Jahren kursiert im Netz die Behauptung, Kendall sei heimlich lesbisch. Jetzt sagte die Reality-Bekanntheit im Gespräch mit Owen Thiele offen, was Sache ist. "Dann gibt es die ganze Seite des Internets, die denkt, ich sei lesbisch", erklärte Kendall und stellte unmissverständlich klar: "Stand heute bin ich es nicht. Ich glaube nicht, dass ich es sein werde, aber ich schließe für Erfahrungen im Leben keine Türen." Sie machte zugleich deutlich, dass sie ein mögliches Coming-out niemals verstecken würde – und fand klare Worte für den Ton, mit dem im Netz über sie gesprochen wird.

"Du willst wissen, was mich wirklich stört? Wie gemein die Leute sind", sagte Kendall im Podcast. "Es ist nicht so, dass sie einen mit offenen Armen empfangen und sagen: 'Hey, wenn du es wärst, komm dazu.' Es ist nicht freundlich. Es ist sehr gemein. Es ist eher so: 'Was zum Teufel machst du?'", zeigte sich das Model nachdenklich. Kendall betonte: "Ich verstehe, dass ein Coming-out für einige, wenn nicht für die meisten Menschen, nicht leicht ist." Sie denke jedoch, sie hätte sich inzwischen geoutet, wenn sie es wäre. Dass es ein Narrativ gebe, sie verstecke etwas, könne sie nicht nachvollziehen: "Ich habe wirklich krasse Sachen gelesen wie 'Das ist schlecht fürs Geschäft' und ich denke mir: 'Was? Wie denn?'" Sie könne solche Aussagen nicht verstehen, schloss Kendall ihre Erklärungen ab.

Wenn es um ihr Liebesleben geht, bleibt Kendall trotz ihrer Offenheit im Podcast bei einem Prinzip: so privat wie möglich. In der Vergangenheit wurde sie mit Stars wie Harry Styles (31), Devin Booker (29) oder Bad Bunny (31) in Verbindung gebracht, doch das Model zeigte ihre Beziehungen nur selten vor der Kamera. Aktuell wird sie mit Ben Gorham in Verbindung gebracht. Gegenüber Vogue Australia erklärte sie schon 2019, dass Freundschaften und Partnerschaften für sie "sehr besonders und sehr heilig" seien. Produzentin Farnaz Farjam erzählte dem Magazin People zudem, Kendall habe lange die Regel gehabt, jemanden erst nach mindestens einem Jahr Beziehung in ihre Reality-Welt zu lassen, weil sie nicht immer wisse, welche Absichten andere haben. Während der Rest der Familie keine Probleme damit hat, das eigene Liebesleben im TV zu teilen, behält Kendall ihre Gefühle lieber für sich – und entscheidet selbst, wann und wie sie intime Themen der Öffentlichkeit preisgibt.

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Januar 2025

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala