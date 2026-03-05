Ist dieser Unternehmer etwa Emma Watsons neuer Freund?

Emma Watson (35) scheint einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Die Schauspielerin wurde vor Kurzem in Mexiko-Stadt mit dem mexikanischen Geschäftsmann Gonzalo Hevia Baillères gesehen – und die Bilder, die People vorliegen, lassen kaum Zweifel aufkommen. Die beiden wurden beim Küssen am Flughafen fotografiert, zudem zeigen weitere Aufnahmen das Paar beim gemeinsamen Essen. Die Fotos, die bereits viral gegangen sind, erwecken den Eindruck, dass Emma und Gonzalo frisch verliebt sind. Laut Medienberichten sollen die beiden bereits Ende 2025 erstmals gemeinsam in Courchevel in den französischen Alpen gesichtet worden sein. Danach folgten weitere öffentliche Auftritte in Punta Mita an der Küste von Nayarit sowie zuletzt an mehreren Orten in Mexiko-Stadt.

Gonzalo stammt aus einer der wohlhabendsten Familien Mexikos und ist Erbe eines Milliardenvermögens. Seine Familie ist mit Grupo BAL verbunden, einem Konglomerat, das in Bereichen wie Bergbau, Versicherungen und Einzelhandel tätig ist und unter anderem die bekannte Luxus-Kaufhauskette El Palacio de Hierro besitzt. Der Unternehmer hat jedoch auch seinen eigenen Weg eingeschlagen und gründete 2021 das Tech-Startup Lok, das sich auf Mobilität und Logistik spezialisiert hat. Zudem führt er die Investmentfirma HBeyond mit Büros in New York, Miami und Mexiko-Stadt, die sich auf transformative Technologien konzentriert.

Bevor Emma zuletzt mit Gonzalo in Verbindung gebracht wurde, hatte es bereits im vergangenen Jahr mehrere Gerüchte um ihr Liebesleben gegeben. Gonzalo selbst war von 2022 bis 2024 mit der Sängerin Belinda liiert. Die Beziehung wurde zunächst eher privat gehalten, geriet aber nach der Trennung in die Schlagzeilen. Ein Wendepunkt soll die Veröffentlichung von Belindas Song "Heterocromía" im Jahr 2025 gewesen sein, der auf eine besondere körperliche Eigenschaft von Gonzalo anspielen soll – seine unterschiedlich gefärbten Augen. Der Unternehmer studierte an renommierten Institutionen wie dem Schweizer Internat Le Rosey und schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften am ITAM in Mexiko ab, einer der angesehensten Universitäten des Landes im Finanzbereich.

