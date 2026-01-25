Nur "Baby-Botox": Kendall Jenner bestreitet Beauty-Eingriffe

Kendall Jenner (30) sorgt mit neuen Selfies auf Instagram für Gesprächsstoff: Am Freitag, 23. Januar, zeigte das Model in einer Reihe von Fotos ihren definierten Bauch. Kendall trug pastellgelbe, extrem tief sitzende Mini-Shorts von Alo und kombinierte sie mit einem dazu passenden, langärmligen Crop-Top. Ihr Gesicht ließ sie bewusst außerhalb des Bildausschnitts, die Posen setzten stattdessen ihre Taille und Bauchmuskeln in Szene.

Parallel dazu sprach Kendall im Podcast "In Your Dreams" von Owen Thiele über Gerüchte rund um Schönheits-OPs. Die Reality-Persönlichkeit stellte klar, welches Treatment sie gemacht hat und welches nicht. "Ich schwöre bei Gott, ich habe zwei Runden Baby-Botox in meiner Stirn gemacht und das ist alles", sagte Kendall in der Folge vom 9. Januar. Spekulationen über eine "vollständige Gesichtskorrektur" wies sie zurück: "Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen und die ist, dass ich nie plastische Chirurgie in meinem Gesicht hatte. Nichts." Auch eine oft unterstellte Nasen-OP verneinte sie und erklärte, ihr Gesicht habe sich mit dem Älterwerden verändert. Diskussionen über vermeintliche Eingriffe, gerade wenn sie von lizenzierten Ärzten online seziert werden, empfinde sie als "schädlich", verbreitete der Podcast weiter.

Abseits der OP-Debatte gibt Kendall immer wieder kleine Einblicke in persönliche Überzeugungen und Pläne. In Gesprächen erzählt die Unternehmerin, die durch Reality-TV bekannt wurde und heute als Model international gefragt ist, offen von ihren Vorstellungen für die Zukunft. Dazu gehört auch, dass sie sich bei künftigen Kindern nicht an den berühmten Kardashian-"K"-Vornamen orientieren möchte. In ihrem Alltag setzt die Gründerin von 818 Tequila auf Sport, Routinen und bewusste Entscheidungen rund um Schönheit und Gesundheit – eine Linie, die sich auch in ihren zurückhaltenden Aussagen zu kosmetischen Behandlungen widerspiegelt und in ihren Social-Media-Auftritten zwischen Hochglanz-Ästhetik und kontrollierter Privatheit sichtbar wird.

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Getty Images Kendall Jenner, Model