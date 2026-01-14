So regeln die Kardashians gemeinsame finanzielle Ausgaben

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem eigenen Podcast "Khloé in Wonderland" verraten, wie sie und ihre berühmten Schwestern mit gemeinsamen Ausgaben umgehen – und räumt dabei mit einem verbreiteten Klischee auf. In der Folge vom Mittwoch, 7. Januar, erklärte Khloé, dass sie, Kim Kardashian (45), Kourtney Kardashian (46), Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (28) sich beim Bezahlen schlicht abwechseln, statt sich Kleinbeträge via App hin- und herzuschicken. "Wir nutzen kein Venmo, wir wechseln uns einfach immer ab", sagte Khloé. Egal ob beim Shoppen, beim Essen oder im Alltag mit den Kindern in Los Angeles: Niemand soll automatisch die gesamte Rechnung übernehmen. "Wir verhalten uns da alle sehr respektvoll", betonte sie.

Als Beispiel erzählt Khloé eine Szene von der Schule ihrer Kinder, die auch die Kinder ihrer Geschwister besuchen. Freitags gibt es dort einen kleinen Shop mit Schul-Merch, der nur Bargeld akzeptiert. Kim hatte an diesem Tag kein Geld dabei, also sprang Khloé ein. "Ich meinte: 'Oh, ich zahl das für dich, alles gut.' Und sie sagte: 'Ich zahl es dir zurück, ich sag meinem Business Manager, er soll dir das Geld geben'", erinnert sich Khloé im Podcast. Sie winkte ab: "Kim, es ist okay. Das passt schon." Später habe Kim ihr im Gegenzug mal etwas anderes bezahlt. Genau so laufe es immer: Alle seien sich sehr bewusst, wenn jemand Geld ausgibt, und niemand nutze den anderen aus – auch nicht bei den opulenten Weihnachtsfeiern der Familie, deren Deko- und Party-Kosten die Schwestern laut Khloé "alle gleichmäßig aufteilen".

Khloé hob vor allem den gegenseitigen Respekt hervor, auf den die Kardashians großen Wert legen. Obwohl Kim als milliardenschwere Unternehmerin gilt, wird sie innerhalb der Familie nicht anders behandelt und so kommt jede ihrer Schwestern genauso in die finanzielle Mitverantwortung. Dies stärke nicht nur den Familienzusammenhalt, sondern bewahre auch die Fairness. Abseits von Reality-TV und Glamour scheint zumindest eines klar zu sein: In finanziellen Dingen bewahrt die berühmteste Familie der Welt Bodenständigkeit und teilt die Last.

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kris Jenner an Thanksgiving.

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner