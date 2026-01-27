Kendall Jenner begeistert Fans mit verführerischem Nacktfoto

Kendall Jenner (30) lässt die Hüllen fallen: Auf Instagram teilt das Model eine Reihe freizügiger Schnappschüsse – darunter auch ein Nacktfoto. Auf dem ersten Bild zeigt sich die The Kardashians-Bekanntheit zunächst in einem knappen Ensemble, bestehend aus einem grauen Crop-Top und einem Slip, während sie lasziv auf ihrem Bett kniet. Doch damit nicht genug: Das zweite Foto zeigt Kendall, wie sie völlig nackt auf dem Bauch liegt und ihre Pose verdeckt nur das Nötigste. Ihre Fans sind darüber begeistert und überschütten Kendall mit Komplimenten wie: "Die absolut schöne Perfektion einer Frau."

In den Kommentaren sammeln sich in kürzester Zeit Herz-Emojis, Flammen und Lobpreisungen. Fans feiern Kendalls Ästhetik, die minimalistische Kulisse und ihre entspannte Pose. Kritische Töne blieben eher die Ausnahme. Parallel erinnerte die Influencerin an ein Thema, das sie zuletzt im Podcast "In Your Dreams" angeschnitten hatte: Sie habe keine Schönheitsoperationen vornehmen lassen. Nur Botox habe sie einmal ausprobiert, sei damit aber nicht glücklich gewesen und habe es wieder sein lassen. Mit der neuen Fotostrecke verstärkt Kendall den Eindruck, bewusst auf Natürlichkeit zu setzen.

Dass Kendall im Netz die Hüllen fallen lässt, ist keineswegs das erste Mal. Schon im vergangenen September sorgte beispielsweise ein freizügiges Labor-Day-Foto für Aufsehen. In einem knappen String-Bikini setzte das Model seinen trainierten Körper in Szene und lenkte die Blicke der Follower gezielt auf seinen perfekt geformten Po. Die Community überschüttete die Beauty damals mit Komplimenten von "zeitlos schön" bis "Wifey-Material". Erneute Reaktionen wie Herzchen und Flammen in den Kommentaren machten schnell klar, dass Kendall mit ihren selbstbewussten Aufnahmen immer wieder den Nerv ihrer Fans trifft.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner teilt auf Instagram ein Video von Kendall und ihr betrunken am Strand

Getty Images Kendall Jenner, Model