Kelly Ripa bewegt Fans mit liebevoller Botschaft an Lola

Kelly Ripa (55) hat ihrer Tochter Lola Consuelos auf Instagram eine emotionale Nachricht geschickt, nachdem diese Einblicke in ihren Alltag in London geteilt hatte. Die Moderatorin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark Consuelos (54) in New York lebt und arbeitet, bekommt ihre einzige Tochter nur noch selten zu Gesicht. Die 24-Jährige, die mit ihrem Freund Cassius Kidston in der britischen Hauptstadt lebt, postete eine Reihe von Fotos ihres Tages – darunter ein Bild, auf dem sie ihrer Mutter in schwarzer Jacke und blauem Schal zum Verwechseln ähnlich sieht. Unter dem Post mit dem Hashtag "#today" hinterließ Kelly nun einen rührenden Kommentar: "Wünschte, wir wären zusammen", schrieb sie und fügte mehrere Herz-Emojis hinzu.

Trotz der großen Entfernung zwischen New York und London hatte das Ehepaar im Dezember eine besondere Überraschung für ihre Tochter geplant. Kelly und Mark reisten heimlich nach London, um Lola bei der Debütaufführung ihrer EP "Sorry, It's All About Me" zu unterstützen. Um nicht aufzufallen, trugen die beiden Schiebermützen im Stil der Serie "Peaky Blinders" und versteckten sich backstage – bis Lola sie während ihrer Performance entdeckte. "Shut. Up", rief die Sängerin sichtlich gerührt auf der Bühne. "Ich fange gleich an zu weinen... Meine Eltern sind extra eingeflogen, um mich zu überraschen... Wie seid ihr hierhergekommen?" Kellys schlagfertige Antwort: "Mit dem Flugzeug!" Gegenüber Hello! erzählte die Moderatorin später, wie stolz sie auf Lola sei und dass sie mit der Überraschung bis nach der Show warten wollten, um ihre Tochter nicht nervös zu machen.

Lola hatte ihre Eltern ursprünglich sogar gebeten, nicht zu kommen, weil sie zu aufgeregt war und den zusätzlichen Druck nicht wollte. Das Paar entschied sich dennoch für den Trip und kaufte extra die auffälligen Hüte, um sich zu verkleiden. "Wir sahen aus wie zwei Typen", erinnerte sich Kelly in ihrer Morgensendung. "Sie sagten: 'Meine Dame, dort sind die Damenhüte!' Ich sagte: 'Ich brauche einen Herrenhut.'" Mark betonte, wie wichtig es ihm gewesen sei, seine Tochter live zu erleben und nicht nur auf einem Bildschirm zu sehen. Lola, die nach ihrem Abschluss am NYU's Clive Davis Institute of Recorded Music nach London gezogen war, zeigte sich nach der Show überwältigt: "Ich habe geweint, weil ich nicht wusste, dass sie kommen! Ihr habt meine Reaktion gesehen!", sagte sie. "Ich bin so gesegnet, dass alle gekommen sind und mich unterstützt haben. Das bedeutet mir sehr viel."

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022