Lana Del Reys Ex-Verlobter nimmt an "Die Bachelorette" teil

Clayton Johnson, der Ex-Verlobte von Lana Del Rey (40), macht sich auf die Suche nach der großen Liebe – und zwar im US-Reality-TV. Der Country-Sänger ist einer der Kandidaten in der kommenden Staffel von The Bachelorette, die am 22. März startet. Dort wird er laut Daily Mail um das Herz von Taylor Frankie Paul buhlen, einer 31-jährigen TikTok-Influencerin, die durch die Hulu-Serie "The Secret Lives of Mormon Wives" bekannt wurde. Die Situation ist besonders pikant, da Lana selbst ein großer Fan der Reality-Serie ist, in der Taylor mitwirkt. Die 40-jährige Sängerin hatte sogar einen Auftritt in der dritten Staffel der Show, bei dem sie nach ihrem Auftritt beim Stagecoach Festival mit einigen Cast-Mitgliedern drehte.

Clayton und Lana hatten sich 2020 über eine Dating-App kennengelernt, kurz nachdem die Musikerin sich von Live PD-Star Sean Larkin getrennt hatte. Bereits wenige Monate nach dem ersten Kennenlernen verlobten sich die beiden, doch die Beziehung endete nach weniger als einem Jahr. Der in Nashville ansässige Musiker, der als Model begann und später als Country-Sänger und Gitarrist Karriere machte, arbeitete während ihrer Beziehung kurz mit Lana an einem Song für ihr Album "Blue Banisters" zusammen. Dass Clayton nun ausgerechnet in einer Show auftritt, die zu Lanas Lieblings-TV-Formaten gehört, macht die Sache umso bemerkenswerter. Die Sängerin hatte in einem Interview 2022 das "Bachelor"-Franchise als ihre Lieblingssendung bezeichnet.

Nach der Trennung von Clayton ging Lana 2022 eine Beziehung mit dem Rocker Jack Donoghue (36) ein und verlobte sich im Jahr darauf mit Musikmanager Evan Winiker. 2024 heiratete sie schließlich Jeremy Dufrene, einen geschiedenen Vater von drei Kindern, der als Bootsführer arbeitet. Das Paar gab sich in Louisiana das Jawort und lebt zusammen in einem Haus in Des Allemands, das Jeremy 2021 selbst gebaut hat. Die Sängerin widmete ihrem Ehemann, der im März 51 Jahre alt wird, sogar einen Song: In "White Feather Hawk Tail Deer Hunter" singt sie über ihre Liebe zu ihm. Der Track ist Teil ihres zehnten Studioalbums "Stove", das am 22. Mai erscheinen soll.

Getty Images Lana Del Rey beim Variety's Hitmakers Brunch in Los Angeles

Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025