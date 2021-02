Was für eine freudige Überraschung für die Fans! Mitte letzten Jahres wurde Lana Del Rey (35) das erste Mal mit einem bis dato unbekannten Mann gesichtet. Später stellte dieser sich als Musikerkollege Clayton Johnson heraus. Im Dezember wurde dann öffentlich, dass die beiden sich scheinbar verlobt haben. Nichtsdestotrotz hielten sie ihre Liebe weitestgehend geheim – bis jetzt: Clayton postete das erste Pärchen-Pic mit seiner Lana!

Auf Instagram teilte der Sänger nun ein romantisches Foto mit der "Born To Die"-Interpretin. Darauf ist zu sehen, wie sich die Brünette eng an ihren Partner schmiegt und ihm zärtlich einen Kuss gibt. Mit dem Handy in der Hand schießt sie in dem Augenblick das Spiegelselfie. Im Fokus ist jedoch dabei nicht unbedingt der Kuss – viel eher springt der dicke Klunker an Lanas Finger ins Auge, der der Verlobungsring der 35-Jährigen sein soll. Darüber hinaus feierte Clayton an dem Tag Geburtstag, wie er in der Bildunterschrift verrät.

In den Kommentaren sammelten sich in kürzester Zeit zahlreiche Fans der Schönheit. "Sei nett zu ihr, liebe sie!", witzelte ein Nutzer und fügte ein bedrohliches Messer-Emoji hinzu. "Ich liebe meine Eltern", kommentierte ein anderer derweil scherzhaft. "Das ist das Kultigste, was ich je gesehen habe", fasste ein weiterer die Gedanken vieler Fans dann abschließend zusammen.

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / claywatch Clayton Johnson, Musiker

Anzeige

Getty Images Sängerin Lana Del Rey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de