Donald Trump wollte Ivanka mit Tom Brady verkuppeln

Donald Trump (79) hatte offenbar einen anderen Schwiegersohn im Kopf, als Ivanka Trump (44) ihren heutigen Ehemann Jared Kushner (45) kennenlernte. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom enthüllt in seinem neuen Buch "Young Man in a Hurry", dass der Politiker bei einem Treffen im Jahr 2018 unverblümt davon sprach, dass er seine Tochter lieber mit Football-Legende Tom Brady (48) verkuppelt hätte. Wie ein Auszug zeigt, den das Magazin The Atlantic veröffentlichte, saß Jared während dieser Unterhaltung sogar direkt neben seinem Schwiegervater im Hubschrauber Marine One – und musste sich dessen Enttäuschung anhören. Gavin beschreibt die Szene folgendermaßen: "Vor dem Gouverneur und zukünftigen Gouverneur von Kalifornien sorgte Donald Trump dafür, dass sich sein Schwiegersohn winzig fühlte. Und Jared ließ ihn einfach gewähren."

Das Treffen fand nach den verheerenden Waldbränden in Kalifornien statt, bei denen Donald Trump mit seinem berüchtigten Vorschlag für Schlagzeilen gesorgt hatte, Waldböden zur Prävention zu harken. Laut Gavins Memoiren gab der Präsident während des Fluges zu, dass er versucht hatte, Tom und Ivanka zu verkuppeln, und äußerte offen seine Enttäuschung darüber, dass sie bereits mit Jared zusammen war. Möglicherweise gibt es Gründe, warum Jared solche Bemerkungen seines Schwiegervaters über sich ergehen lässt: Sein eigener Vater Charles verbrachte zwei Jahre im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung und anderer Vergehen, bevor er im Dezember 2020 eine vollständige Begnadigung von Donald Trump erhielt. Der Präsident ernannte ihn anschließend zum Botschafter in Monaco und Frankreich.

Ivanka und Jared, die seit 2009 verheiratet sind, leben mit ihren drei Kindern heute in einem luxuriösen Anwesen im Wert von 20.516.327 Euro auf Floridas exklusiver Indian Creek Island, die als "Billionaire Bunker" bekannt ist. Jared erreichte Anfang des Jahres durch seine Private-Equity-Firma ebenfalls den Milliardärsstatus. Tom Brady, der von 2009 bis 2022 mit Supermodel Gisele Bündchen (45) verheiratet war, wurde möglicherweise also ohnehin nicht wirklich als erste Wahl für Ivanka in Betracht gezogen. Donald Trump hatte in der Vergangenheit aber schon kontroverse Bemerkungen über seine Lieblingstochter gemacht und sagte einmal sogar: "Ich denke, wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mit ihr ausgehen."

Getty Images Donald und Ivanka Trump, 2020

Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

Instagram / ivankatrump Investor Jared Kushner und seine Frau Ivanka Trump machen bei der Formel-1 in Miami Party, 2025.