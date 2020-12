Blitzverlobung bei Lana Del Rey (35)? Erst vor rund acht Monaten ging die Beziehung der Sängerin mit dem Moderator Sean Larkin in die Brüche. Vor knapp vier Monaten wurde sie dann mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen: Mit Musikerkollege Clayton Johnson. Und genau der soll nun bereits vor Lana auf die Knie gegangen sein – und die "Born To Die"-Interpretin habe den Antrag sogar angenommen!

Wie Us Weekly von einem Insider erfahren haben will, soll sich Lana tatsächlich nach nur wenigen Monaten mit Clayton verlobt haben. Angefeuert wurde die Gerüchteküche am Montagabend durch einen Auftritt in Jimmy Fallons (46) "Tonight Show": Dort trug Lana einen Ring, den etliche Fans als Verlobungsring deuteten.

Angeblich lernte die 35-Jährige ihren vier Jahre jüngeren Partner auf einer Dating-App kennen. Seit August folgen sich die beiden auf Instagram. Im November tauchte Lana erstmals auf einem Foto auf Claytons Profil auf – allerdings sind lediglich ihre Beine zu sehen.

Getty Images Lana Del Rey und Sean Larkin im Januar 2020

Instagram / claywatch Clayton Johnson, Musiker

Instagram / claywatch Clayton Johnson und Lana Del Rey im Vordergrund, November 2020

