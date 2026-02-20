So pompös feierte Megan Thee Stallion ihren 31. Geburtstag

Megan Thee Stallion (31) hat ihren 31. Geburtstag im Tropen-Paradies gefeiert – auf den Britischen Jungferninseln und an der Seite ihres Freundes Klay Thompson. Die "Savage"-Rapperin, die am 15. Februar 31 wurde, ließ ihre Fans auf Instagram an Strandtagen, Bootsausflügen und einem edlen Dinner teilhaben. "Oh Mann, ich war nicht bereit, dass dieser Geburtstagstrip vorbei ist. Wir hatten definitiv eine gute Zeit. Danke, Baby", schrieb sie auf Instagram. Auf den Fotos posiert die Musikerin in wechselnden Glamour-Looks, während der Basketballstar im Hintergrund im Wellenchaos herumalbert. Auch Page Six zeigte Eindrücke der Reise – inklusive des Geschenke-Finales mit einem babyblauen Bentley.

Für das Dinner wählte Megan Jaded Londons 6AM Cutout Maxi Dress, ein olivfarbenes, bodenlanges Kleid mit tiefem Dekolleté, funkelnden Verzierungen an Hals und Taille sowie gewagten Cut-outs. Am Strand tauschte die Rapperin den Abendglam gegen Diesel und zeigte einen Bandeau-Stringbikini; ein Schnappschuss erwischte Klay im Wasser, wie er mit einem Ast über dem Kopf herumblödelte. Beim Yacht-Trip wurde es noch auffälliger: ein braun-goldenes Zweiteiler-Set von Outcast mit Ketten- und Perlendetails, dazu XL-Creolen und gestapelte Armreifen. Zum krönenden Abschluss posierte Megan im lässigen I Am Gia-Set aus "Blare"-Hoodie und passender Trackpant neben ihrem Geschenk: einem babyblauen Bentley Mulsanne mit riesiger Schleife. Das Luxusmodell, das seit 2020 nicht mehr gebaut wird, soll rund 200.000 Dollar wert sein – und passt perfekt, denn Blau ist Megans Lieblingsfarbe. Mit Autoschlüssel in der Hand und pinker Maniküre grinste sie breit in die Kamera.

Megan und Klay machten ihre Beziehung bei ihrer ersten Pete & Thomas Foundation Gala in New York öffentlich. Auf dem roten Teppich schwärmte die Künstlerin gegenüber Page Six: "Ich habe noch nie jemanden gedatet, der so freundlich ist. Das ist meine erste Beziehung, in der ich mit jemandem zusammen bin, der wirklich ein netter Mensch ist, und er macht mich wirklich glücklich." Seitdem ging es privat Schritt für Schritt weiter: Das Paar legte sich ein gemeinsames Zuhause zu, und der NBA-Profi taufte sein Boot in "S.S. Stallion" um – eine liebevolle Geste an die Rapperin.

Instagram / theestallion Meghan Thee Stallion, 2026

Instagram / theestallion Meghan Thee Stallion mit ihrem neuen Auto, 2026

Imago Meghan Thee Stallion und Klay Thompson, Oktober 2025