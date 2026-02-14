Kim Kardashian und Lewis sind laut Astrologie kein Traumpaar

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) haben ihre Romanze nun offiziell gemacht. Das Paar zeigte sich erstmals beim diesjährigen Super Bowl gemeinsam in der Öffentlichkeit, nachdem zuvor Dating-Gerüchte die Runde gemacht hatten. Schon seit einigen Monaten sollen die Reality-Ikone und der Formel-1-Star ein Paar sein, nachdem sie gemeinsam auf der legendären Silvesterparty von Kate Hudson (46) gesichtet worden waren. Für Kim ist Lewis der erste Mann an ihrer Seite seit dem Ende ihrer Liaison mit Komiker Pete Davidson (32). Jetzt wollte die britische Daily Mail es genauer wissen und ließ eine Astrologin prüfen, wie gut die beiden tatsächlich harmonieren.

Astrologin Mary Moonstone gab der Daily Mail nun ihre ehrliche Einschätzung ab und verwies auf die unterschiedlichen Sternzeichen der beiden. Kim, am 21. Oktober 1980 geboren, sei als Waage ein Luftzeichen, das Abwechslung, Austausch und Flexibilität liebe. Lewis hingegen wurde am 7. Januar 1985 geboren, ist damit Steinbock und steht als Erdzeichen eher für Disziplin, Struktur und langfristige Planung. Wenn es nach der Astrologie geht, sind Kim und Lewis also kein Traumpaar. Doch Mary sieht auch Potenzial: "Wenn sie anerkennen, dass sie unterschiedlich sind, und wirklich voneinander lernen, könnte das eine großartige Erfahrung sein." Eine Hochzeit noch in diesem Jahr schließt sie allerdings aus und meint, Lewis werde sich mit einem Antrag Zeit lassen.

Abseits der Sternzeichen bewegen sich Kim und Lewis seit Jahren in denselben Kreisen und kennen sich laut Daily Mail bereits seit über einem Jahrzehnt. Bisher halten sich jedoch beide bedeckt, wenn es um ihre Gefühle füreinander geht. Erst kürzlich soll Lewis bei einer Pressekonferenz nach seiner Beziehung zu der Reality-Ikone gefragt worden sein und stellte daraufhin klar: "Das ist mein Privatleben, darüber spreche ich nicht." Es bleibt also spannend, wie sich ihre Beziehung weiterentwickelt und ob sie sich bald zu weiteren Details äußern werden.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Cover-Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton bei seinem Abschied vom Mercedes-F1-Team, Dezember 2024