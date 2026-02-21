Alles auf Anfang? Kim Kardashian trägt wieder blonden Bob

Kim Kardashian (45) kehrt zu einem alten Look zurück. Zuletzt trug die Unternehmerin ihre typischen langen schwarzen Haare. Bis jetzt, denn sie nahm einen Radikalschnitt vor. Bei Instagram posiert Kim plötzlich wieder mit schulterlangen und blond gefärbten Haaren. Die Aufnahme ist Teil einer Bilderreihe, die ihre Woche mit ihrer Marke Skims zusammenfasst – es ist allerdings das einzige, auf dem die US-Amerikanerin blond ist. Warum Kim sich auf einmal für einen neuen Haarschnitt und eine andere Farbe entschied, verriet sie ihrer Community nicht.

Eine optische Veränderung kann aber auch immer auf einen persönlichen Neuanfang hindeuten. Und das scheint bei Kim aktuell der Fall zu sein, denn offenbar ist sie frisch verliebt in Formel-1-Star Lewis Hamilton (41). Zwar bestätigten die beiden ihre Beziehung nicht offiziell, aber die Bilder der beiden beim Super Bowl sprachen Bände. Es könnte diesmal das perfekte Match sein. Die Beziehungsexpertin Rebecca Rend erklärt gegenüber Daily Mail, dass das davon abhängt, wie gut Kim und Lewis sich aufeinander abstimmen: "Der Erfolg der Beziehung wird wirklich davon abhängen, ob sie sich gegenseitig in ihrer Karriere unterstützen können."

Während die Öffentlichkeit und die Fans im Grunde schon sicher sind, dass Kim und Lewis ein Paar sind, halten die beiden sich mit Details zurück. Auf einer Pressekonferenz beim Formel-1-Test in Bahrain betonte der Sportler, dass er sich nicht zu seinem Privatleben äußern wolle. Während des Super Bowls in Santa Clara schienen er und die Reality-Ikone aber eine schöne gemeinsame Zeit zu haben. Die beiden saßen in ihrer Loge fast das ganze Spiel nebeneinander. Die Kameras hielten fest, wie sie sich intensiv unterhielten und miteinander lachten. Lippenleserin Nicola Hickling meint, dass Lewis sogar ein wichtiges Thema anschnitt: Er soll betont haben, wie wichtig es ihm sei, Partnerinnen seiner Mutter vorzustellen. Allerdings bringe er nur "besondere Frauen" nach Hause.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024