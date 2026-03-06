Mola Adebisi schockt mit Aussagen zum Thema After-Baby-Body

Mola Adebisi (53) sorgt mit seinen Äußerungen über den Körper seiner Ehefrau Adelina Zilai (38) für heftige Kritik. In einer Folge von Alina Auras Podcast "Soul Over Beauty" sprach der Moderator über das sensible Thema After-Baby-Body und schwärmte dabei von seiner Frau, die im Juli 2024 gemeinsam mit ihm Eltern eines Sohnes wurde. "Ich habe mit meiner Frau unheimlich Glück gehabt. Die ist schwanger geworden, unser Kind ist jetzt 16 Monate alt, und, ich glaube, nach sechs Tagen sah sie schon wieder so aus, als hätte sie nie ein Kind gekriegt", erklärte Mola im Gespräch. Er fügte hinzu: "Das ist natürlich ein Segen. Super Gene, alles toll, Glück gehabt."

Der ehemalige MTV-Moderator versuchte, seine Aussagen noch abzumildern und betonte: "Aber nichtsdestotrotz – ich habe sie ja auch mit dem Babybauch geliebt. Natürlich verändert sich ihre Figur: Sie ist weiblicher geworden, das sieht auch toll aus. Manchmal muss man auch einfach mal sagen: Ist doch gut so." Doch diese Worte konnten die Wogen nicht glätten. Nachdem ein Ausschnitt des Podcast-Gesprächs auf Instagram geteilt wurde, machten zahlreiche Nutzer ihrem Ärger Luft. "Ich bin nicht mit ihm zusammen, aber ich will mich trotzdem trennen", "Glück hast du, lieber Mola, weil du ein gesundes Kind von einer tollen Frau bekommen hast. Dieses Privileg haben leider nicht alle", "Oh Gott. Wie kann er sowas sagen und nicht checken, was er da gerade sagt?" oder "Wieso führen Frauen so Interviews und sagen nichts?", lauten nur einige der kritischen Kommentare unter dem Videoclip.

Vor drei Wochen zeigten sich Mola und Adelina noch ganz verliebt im gemeinsamen Familienurlaub in Dubai. Anlass war der zweite Hochzeitstag des Paares, den sie mit einem emotionalen Instagram-Post feierten. Auf einem Foto kuschelten die beiden eng aneinander, im Kinderwagen ihr kleiner Sohn, dahinter die spektakuläre Stadtkulisse. Adelina richtete in einem langen Text rührende Worte an ihren Mann: "Mit jedem einzelnen Tag an deiner Seite hast du mein Leben verändert." In Mola finde sie ihr "Zuhause" und ihren Halt, das Baby sei ihr "kleines Wunder" und Mola "der beste Daddy". Der Moderator antwortete prompt unter dem Beitrag: "Ich liebe dich bis ans Ende dieser Welt und wieder zurück, mal eine Million."

Instagram / adelinazilai Adelina Adebisi, Mola Adebisi und ihr Sohn an Ostern 2025

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und sein Sohn, Juli 2024

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Adebisi im November 2024