Mädchen oder Junge? Annie Kilner verrät das Babygeschlecht

Kyle Walker (35) und Annie Kilner erwarten erneut ein Baby. Für den britischen Fußballstar und die Spielerfrau wird es das erste gemeinsame Töchterchen nach ihren vier Söhnen Roman, Riaan, Reign und Rezon – das verrät Annie jetzt. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser kleines Mädchen erwarten", schreibt die werdende Mama auf Instagram. Passend zur Familientradition soll auch der Name des Neuankömmlings mit dem Buchstaben R beginnen, wobei noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Auch die vier Jungs wissen bereits Bescheid, dass ihre kleine Schwester im Sommer zur Welt kommen wird.

Annie macht in ihrem Statement zudem klar, dass sie in dieser glücklichen Lebensphase keine Spekulationen zu ihrer Beziehung und ihrer Familie dulden wird. Damit dürfte sie auf Lauryn Goodman anspielen. Mit der Influencerin hat Kyle zwei Kinder – darunter seine bisher einzige Tochter Kinara. Der Kicker ging während schwieriger Phasen in seiner Ehe mit Annie wiederholt kurze Affären mit Lauryn ein, aus denen die beiden gemeinsamen Kinder hervorgingen. Die Beziehung zwischen Annie und Kyle geriet Anfang 2024 massiv unter Druck, als herauskam, dass Kyle auch von Lauryns zweitem Kind der Vater ist.

Annie und Kyle sind seit ihrer Kindheit ein Paar und heirateten 2021. Die Schwangerschaft könnte als deutliches Zeichen dafür gewertet werden, dass die beiden ihre öffentlich ausgetragenen Eheprobleme hinter sich gelassen haben. Laut einem Insider der Daily Mail wollte Annie unbedingt ein weiteres Baby, um ihre Familie zu "vervollständigen" und die Ehe zu stärken. Enge Freunde und Familienmitglieder des Paares zeigten sich dennoch überrascht von der Schwangerschaft, da angeblich noch immer einige Probleme zwischen den beiden bestünden.

Getty Images Annie Kilner bei der Fußball-Europameisterschaft 2024

Getty Images Kyle Walker, Fußballspieler

Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre vier Söhne im August 2024

