Charles Leclerc gibt Einblicke in seine romantische Hochzeit

Charles Leclerc (28) hat seine Fans jetzt mit privaten Einblicken in seine Hochzeit mit Alexandra Saint Mleux überrascht. Auf Instagram teilte der Formel-1-Pilot Videos und Bilder, die unterschiedliche Momente des besonderen Tages festhalten. Zu sehen sind unter anderem Szenen aus dem Standesamt in Monaco, wo der 28-Jährige und seine Alexandra am vergangenen Samstag offiziell den Bund fürs Leben schlossen. Die romantischen Clips zeigen auch eine Fahrt in einem Vintage-Ferrari durch die malerische Kulisse des Fürstentums, ein gemeinsames Foto mit ihrem Hund sowie den Moment, in dem das frischvermählte Paar stolz seine Eheringe präsentiert.

Bereits am Wochenende waren Gerüchte über die Hochzeit aufgekommen, nachdem eine Marketing-Managerin von Ferrari, Charles' Rennstall, ein Video des Rennfahrers vor einem Vintage-Ferrari geteilt hatte. Einen Tag später schien Alexandra die Spekulationen selbst zu bestätigen, indem sie ihren Nachnamen auf Instagram zu "Leclerc" änderte. In seiner Instagram-Ankündigung verriet Charles zudem, dass die standesamtliche Trauung nur der erste Schritt war: "Teil 1 ist geschafft und Teil 2 folgt nächstes Jahr mit all unseren liebsten Menschen", schrieb er und kündigte damit eine größere Feier für 2027 an, wie Bunte berichtet.

Das Paar ist seit 2023 zusammen, und Alexandra begleitet Charles regelmäßig zu seinen Rennen. Im November 2025 hatten die beiden ihre Verlobung bekanntgegeben. Die standesamtliche Zeremonie fiel bewusst klein und intim aus, doch Passanten und Fans filmten den Moment, als die Frischvermählten Arm in Arm das Standesamt in Monaco verließen. Trotz der romantischen Hochzeit bleibt für Charles keine Zeit zum Verschnaufen: Bereits am 8. März beginnt die neue Formel-1-Saison mit dem Großen Preis von Australien, weshalb der Ferrari-Pilot diese Woche zurück in den Rennstall kehrt, um sich auf den Saisonauftakt vorzubereiten.

Getty Images Charles Leclerc in Melbourne 2023

Imago Alexandra de Saint-Mleux und Charles Leclerc, Dezember 2025

Getty Images Charles Leclerc, Formel-1-Fahrer

