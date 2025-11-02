Juhu: Charles Leclerc und seine Alexandra haben sich verlobt

Charles Leclerc (28) hat seine Fans mit einer romantischen Nachricht überrascht: Der Formel-1-Fahrer und seine Partnerin Alexandra haben sich verlobt. Dies teilte das Paar auf Instagram mit und ließ die Welt an ihrem Glück teilhaben. Auf mehreren Bildern sind die beiden Turteltauben innig vereint zu sehen, während am Finger der Unternehmerin ein imposanter Diamantring funkelt. Besonders herzerwärmend: Ihr gemeinsamer Hund spielte bei dem Antrag eine wichtige Rolle. Ein goldenes Halsband mit der Gravur "Papa will dich heiraten" war Teil der Überraschung. "Mr². & Mrs. Leclerc", schrieb Charles stolz zu dem Beitrag.

Die Verlobung konnte persönlicher kaum gestaltet sein. Charles legte bei der Planung des Antrags offensichtlich großen Wert darauf, Alexandra und ihre gemeinsame Verbindung in den Mittelpunkt zu stellen. Mit dem kleinen Familienhund als Botschafter der großen Frage wurde der Moment für beide unvergesslich. Fans und Kollegen spekulierten in den Kommentarspalten über Details, während zahlreiche Glückwünsche eintrafen. Für Charles und Alexandra ist dies der nächste Schritt in ihrer Beziehung, die sie stets eher diskret gepflegt haben, abseits des Formel-1-Trubels und der Öffentlichkeit.

Charles ist als Formel-1-Fahrer bei Ferrari weltweit bekannt und hat bereits in früheren Posts Einblicke in sein Privatleben gegeben. Neben der Liebe zu Alexandra hat auch Hund Leo einen speziellen Platz in seinem Leben. Der sportbegeisterte Monegasse nahm sich selbst in stressigen Rennsaisons Zeit für Spielmomente mit seinen tierischen Begleitern und Kollegen wie Lewis Hamilton (40), dessen Hund Roscoe ein häufiger "Spielkamerad" für Leo war.

Getty Images Charles Leclerc, Formel-1-Fahrer

Instagram / alexandrasaintmleux Alexandra Malena Saint Mleux, August 2025

Instagram / lewishamilton Charles Leclerc und Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

